Мощный ливень и град в Крыму превратили улицы в реки: впечатляющие фото и видео
В четверг, 19 июля, в оккупированном Российской Федерацией Симферополе прошла сильная гроза, из-за которой город превратился в огромную реку.
Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
Читайте также: Вода в Крыму: неутешительные данные от активиста
Так, в городе из-за бешеного ливня затопило часть улиц, в том числе и местный вокзал, который оказался "под водой" из-за того, что стоки не справлялись с потоками воды.
Кроме того, непогода в Симферополе сопровождалась огромным градом размером в несколько сантиметров.
Как видно на фото, вода на улицах оккупированного города достигала колен прохожих, а машины до половины были затоплены.
Видео непогоды в Симферополе:
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы23 апреля , 16:10
Узурпация власти, или что предусматривает проект Порошенко о национальной безопасности14 марта , 23:07
Россия разместила в Крыму ядерное оружие, – Джемилев26 февраля , 22:55