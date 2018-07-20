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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мощный ливень и град в Крыму превратили улицы в реки: впечатляющие фото и видео

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В Крыму прошла сильная непогода
В Крыму прошла сильная непогода / Фото з Twitter

В четверг, 19 июля, в оккупированном Российской Федерацией Симферополе прошла сильная гроза, из-за которой город превратился в огромную реку.

Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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Так, в городе из-за бешеного ливня затопило часть улиц, в том числе и местный вокзал, который оказался "под водой" из-за того, что стоки не справлялись с потоками воды.

Кроме того, непогода в Симферополе сопровождалась огромным градом размером в несколько сантиметров.

Как видно на фото, вода на улицах оккупированного города достигала колен прохожих, а машины до половины были затоплены.

 

 

 

 

Видео непогоды в Симферополе:

 

 

Теги: Новости Украины Новости Крыма Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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