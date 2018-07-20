Мощный ливень и град в Крыму превратили улицы в реки: впечатляющие фото и видео

В четверг, 19 июля, в оккупированном Российской Федерацией Симферополе прошла сильная гроза, из-за которой город превратился в огромную реку.

Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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Так, в городе из-за бешеного ливня затопило часть улиц, в том числе и местный вокзал, который оказался "под водой" из-за того, что стоки не справлялись с потоками воды.



Кроме того, непогода в Симферополе сопровождалась огромным градом размером в несколько сантиметров.



Как видно на фото, вода на улицах оккупированного города достигала колен прохожих, а машины до половины были затоплены.

Симферополь

Опять

Похоже,пока ж.д.не уйдет под воду,как Атлантида,делать тут ничего с ливневками не будут pic.twitter.com/iJECokXJQ7 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.

Видео непогоды в Симферополе: