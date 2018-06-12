Мощный ливень в Черновцах: на дорогах и на железнодорожных путях города образовались "океаны"

В Черновцах непогода наделала беды на дорогах города – улицы и железнодорожные пути оказались под водой. Жители города в соцсетях опубликовали последствия ливня и комментируют, что на дорогах и путях дождем поналивались "океаны".

В Facebook опубликовали сильный поток воды, который образовался на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого – Гагарина.

Читайте также: В Словении гигантский град наделал вреда: обнародовали впечатляющие фото

Мэр Черновцов Алексей Каспрук также опубликовал фото стихии.

"Стихия накрыла Черновцы. Ливень, дождь, град ... Собираю совещание по ликвидации последствий", – написал он.

Также публикуют подтопленный железнодорожный вокзал. На видео видно, как люди перепрыгивают через лужи и колеи, которые оказались под водой.

Напомним, во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень. В Ужгороде и Мукачево дождь сопровождался обильным градом.