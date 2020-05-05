Мощный ливень в Харькове: затопило рынок "Барабашово" – фото, видео

В Харькове 5 мая прошел мощный ливень. Из-за сильного дождя затопило улицы и дома. Особенно пострадал район Салтовка и рынок "Барабашово".

Из-за затопленных улиц автомобили едва передвигаются по дороге. Это заметно по фото местных жителей. Их обнародовали на Newsroom.

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В результате мощных ливней в Харькове особенно досталось району Салтовка. Некоторые машины здесь до уровня капота плавали в воде. Кроме того, затопило и дома.



В Харькове прошел сильный ливень, затопило улицы / Фото Newsroom



Некоторые автомобили по капот в воде / Фото Newsroom

Кроме того, пострадал рынок "Барабашово". Администрация заявляет, что ливневая канализация работает. Однако в одной из низин торговый центр граничит с частным сектором, который отводит воду. Поэтому на территории рынка случился почти потоп. Торговые объекты не пострадали.

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