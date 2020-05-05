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      Мощный ливень в Харькове: затопило рынок "Барабашово" – фото, видео

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      Дождь в Харькове 5 мая 2020 - фото, видео рынка Барабашово
      Мощный ливень в Харькове / newsroom.kh.ua

      В Харькове 5 мая прошел мощный ливень. Из-за сильного дождя затопило улицы и дома. Особенно пострадал район Салтовка и рынок "Барабашово".

      Из-за затопленных улиц автомобили едва передвигаются по дороге. Это заметно по фото местных жителей. Их обнародовали на Newsroom.

      Обратите внимание Прогноз погоды на 6 мая: всю Украину будут поливать дожди и грозы, а в Карпатах возможен снег

      В результате мощных ливней в Харькове особенно досталось району Салтовка. Некоторые машины здесь до уровня капота плавали в воде. Кроме того, затопило и дома.

      сильна злива у харкові
      В Харькове прошел сильный ливень, затопило улицы / Фото Newsroom

      авто плавають
      Некоторые автомобили по капот в воде / Фото Newsroom

      Кроме того, пострадал рынок "Барабашово". Администрация заявляет, что ливневая канализация работает. Однако в одной из низин торговый центр граничит с частным сектором, который отводит воду. Поэтому на территории рынка случился почти потоп. Торговые объекты не пострадали.

      Рынок "Барабашово" в Харькове затопило: смотрите видео

      Важно! В Харькове на 6 мая тоже обещают дождливую погоду. Температура будет колебаться в пределах от 14 до 18 градусов.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Новости Харькова
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