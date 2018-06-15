Мощный ноутбук Maingear, о котором мало кто знает: отличное сочетание качества за хорошую цену

Ноутбуки производства Maingear известны далеко не каждому украинцу. Но зря. Ведь компания делает действительно хороший продукт. Так, новая игровая модель Pulse 15 имеет мощное наполнение, при этом не слишком высокую стоимость.

Об этом пишет ixbt.com.

Pulse 15 имеет 15-дюймовый экран с очень тонкими рамками вокруг экрана. При этом клавиатура по ширине занимает практически всю нижнюю панель.

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Работает ноутбук на 6-ядерном процессоре Intel Core i7-8750H. Он имеет видеокарту GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти. Объем оперативной памяти может составлять от 8 до 32 ГБ, а для хранения данных можно использовать два накопителя.

Кроме того, пользователь имеет возможность установить оптический накопитель, хотя по умолчанию его нет.



Игровой ноутбук Pulse 15

Pulse 15 работает со звуковой картой Sound Blaster Cinema 5. Также он имеет порты USB 3.0 (x2), USB-C 3.1, USB 2.0, HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4 (x2) RJ45, кардридер.

Единственный заметный минус модели –аккумулятор. Он имеет емкость всего 46,74 Вт· ч, что для подобной конфигурации очень мало.

При этом за базовую версию Pulse 15 надо заплатить 1400 долларов (36 400 гривен). Надо сказать, что это очень хорошая цена за модель такого класса. Также Maingear предлагает украсить ноутбук фирменными рисунками. Но за это придется доплатить от 300 до 450 долларов.

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