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Мощный пожар в российском спорткомплексе: огонь может перекинуться на жилые дома (видео)

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В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на теннисном корте
В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на теннисном корте / Фото из соцсетей

В фитнес-центре с теннисным кортом в российском городе Реутов в Подмосковье вспыхнул крупный пожар. Жители города делятся кадрами мощного возгорания в сети. На них видны клубы черного дыма, которые поднимаются высоко в небо.

О пожаре в Реутово пишут люди в соцсетях.

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Очевидцы возгорания делятся видеозаписями с места пожара. На кадрах видно, что от здания фитнес-клуба в небо поднимаются густые клубы дыма. Один из свидетелей пожара высказал опасения, что огонь может распространиться на ближайшие жилые дома.

Несколько минут назад загорелся фитнес-центр в Реутово. Все стреляет, клубы дыма устрашающие и распространяются на жилые дома, где могут быть открыты окна и спать дети, люди преклонного возраста. Очень надеюсь, что никто не пострадал. Это очень страшно наблюдать вживую,
– написал один из очевидцев.

По словам свидетелей, горит здание, расположенное на Новой улице. Предварительно, огонь охватил уже 1000 квадратных метров.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Теги: Новости России Пожар
Источник: 24 канал
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