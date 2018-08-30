Мощный пожар в российском спорткомплексе: огонь может перекинуться на жилые дома (видео)
В фитнес-центре с теннисным кортом в российском городе Реутов в Подмосковье вспыхнул крупный пожар. Жители города делятся кадрами мощного возгорания в сети. На них видны клубы черного дыма, которые поднимаются высоко в небо.
О пожаре в Реутово пишут люди в соцсетях.
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Очевидцы возгорания делятся видеозаписями с места пожара. На кадрах видно, что от здания фитнес-клуба в небо поднимаются густые клубы дыма. Один из свидетелей пожара высказал опасения, что огонь может распространиться на ближайшие жилые дома.
Несколько минут назад загорелся фитнес-центр в Реутово. Все стреляет, клубы дыма устрашающие и распространяются на жилые дома, где могут быть открыты окна и спать дети, люди преклонного возраста. Очень надеюсь, что никто не пострадал. Это очень страшно наблюдать вживую,
– написал один из очевидцев.
По словам свидетелей, горит здание, расположенное на Новой улице. Предварительно, огонь охватил уже 1000 квадратных метров.
Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
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