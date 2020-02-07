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      Мощный пожар вблизи парковки произошел в Киеве: видео

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      В Киеве на Бальзака загорелась парковка возле СТО / Скриншот из видео

      В Киеве в историческом районе Троещина произошел пожар. Инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Оноре де Бальзака.

      По информации dtp.kiev.ua, возгорание произошло вблизи парковки. Предварительно, загорелось СТО.

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      Ресурс "Киев оперативный" пишет, что что-то даже взрывалось.

      Возле парковки на Бальзака в Киеве произошел пожар: видео

      На месте работали сотрудники ГСЧС. Сейчас они ликвидируют пожар и пытаются выяснить его причины.

      Официальных сообщений ни от ГСЧС, ни от полиции по поводу инцидента пока нет.

      Видео пожара на Бальзака в Киеве

      Зараз на Бальзака палає (і навіть щось вибухає) стоянка з автівками. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС.

      Posted by Киев Оперативный on Friday, 7 February 2020

      В конце января в Киеве произошел пожар в здании Министерства культуры. По предварительным данным, возгорание произошло в подвале здания, где хранился архив, из-за неисправности проводки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Киева Пожар
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