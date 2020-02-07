Мощный пожар вблизи парковки произошел в Киеве: видео

В Киеве в историческом районе Троещина произошел пожар. Инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Оноре де Бальзака.

По информации dtp.kiev.ua, возгорание произошло вблизи парковки. Предварительно, загорелось СТО.

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Ресурс "Киев оперативный" пишет, что что-то даже взрывалось.

Возле парковки на Бальзака в Киеве произошел пожар: видео

На месте работали сотрудники ГСЧС. Сейчас они ликвидируют пожар и пытаются выяснить его причины.

Официальных сообщений ни от ГСЧС, ни от полиции по поводу инцидента пока нет.

Видео пожара на Бальзака в Киеве

Зараз на Бальзака палає (і навіть щось вибухає) стоянка з автівками. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС. Posted by Киев Оперативный on Friday, 7 February 2020

В конце января в Киеве произошел пожар в здании Министерства культуры. По предварительным данным, возгорание произошло в подвале здания, где хранился архив, из-за неисправности проводки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.