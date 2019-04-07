20:42
7 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Мощный прорыв украинских бойцов, скептическая реакция западных СМИ на дебаты: топ-5 видео недели

      279 Читати новину українською
      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Реакция западных медиа на украинские выборы

      Сюрреалистическая драма – так называют украинскую политику авторитетные иностранные издания накануне второго тура выборов. А все из-за баталий кандидатов в президенты по предвыборным дебатам.

      Видео: что пишут западные СМИ о баталиях по поводу дебатов в Украине

      Украинские военные на Донбассе заняли новые позиции и дали отпор боевикам

      Свобода оккупированного Донбасса стала на километр ближе. Воины Операции Объединенных сил заняли стратегическую высоту под оккупированным Донецком и обещают, что скоро террористы об этом горько пожалеют.

      Видео: журналисты 24 канала побывали на новых позициях украинской армии

       

      Рейд пешеходов во Львове: как полицейские ловили нарушителей

      В центре Львова патрульные устроили специальную охоту на нарушителей-пешеходов. Патрулировали на загруженных участках в центре, там, где особенно активное движение. Однако горожан это не пугает, и они переходят дорогу через несколько полос на другую сторону улицы.

      Видео: как отвечали львовяне полицейским

      Одно из самых жестоких дел Майдана уже на финишной прямой

      20 января 2014 года бойцы подразделения "Беркут" чуть не до смерти замучили протестующих на колоннаде стадиона "Динамо". И вот пять лет спустя появилась надежда, что виновные получат наказание за свои действия.

      Видео: что известно о ходе дела против "Беркута"

      Горькие воспоминания о погибших героях на фронте

      Украинцы привыкли к войне на Востоке, а ежедневные сводки ООС мы воспринимаем скорее как статистику. Однако стоит помнить, что война продолжаются и чуть ли не ежедневно Украина теряет настоящих героев. Такими были Яна Червоная и Александр Милютин, которые погибли после обстрела пророссийских боевиков.

      Видео: кем были герои Яна Червоная и Александр Милютин

       

      На Львовщине попрощались с бойцом Первой отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса. Роман Федоришин на войне был с самого начала.

      Видео: кем был Роман Федоришин

       

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
      631865
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Украина – Россия Новости политики Журналисты Дебаты Зеленского с Порошенком Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Медиа СМИ Видео недели
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3220
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      102
      "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      сегодня , 19:43 "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      1074
      Дивовижна Західна Україна або Нам є чим пишатися: місця, про які має дізнатися кожен українець
      сегодня , 19:34 Дивовижна Західна Україна або Нам є чим пишатися: місця, про які має дізнатися кожен українець
      Ukrainer 726
      Мощный прорыв украинских бойцов, скептическая реакция западных СМИ на дебаты: топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Мощный прорыв украинских бойцов, скептическая реакция западных СМИ на дебаты: топ-5 видео недели
      279
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      МОН сократило госзаказ на студентов
       29 июня 2011 , 22:20
      День автомобилиста в Украине 2018: кого поздравлять
       28 октября 2018 , 08:45
      Украина останется без качественного топлива
       11 декабря 2018 , 11:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук