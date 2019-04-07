Мощный прорыв украинских бойцов, скептическая реакция западных СМИ на дебаты: топ-5 видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Реакция западных медиа на украинские выборы

Сюрреалистическая драма – так называют украинскую политику авторитетные иностранные издания накануне второго тура выборов. А все из-за баталий кандидатов в президенты по предвыборным дебатам.

Видео: что пишут западные СМИ о баталиях по поводу дебатов в Украине

Украинские военные на Донбассе заняли новые позиции и дали отпор боевикам

Свобода оккупированного Донбасса стала на километр ближе. Воины Операции Объединенных сил заняли стратегическую высоту под оккупированным Донецком и обещают, что скоро террористы об этом горько пожалеют.

Видео: журналисты 24 канала побывали на новых позициях украинской армии

Рейд пешеходов во Львове: как полицейские ловили нарушителей

В центре Львова патрульные устроили специальную охоту на нарушителей-пешеходов. Патрулировали на загруженных участках в центре, там, где особенно активное движение. Однако горожан это не пугает, и они переходят дорогу через несколько полос на другую сторону улицы.

Видео: как отвечали львовяне полицейским

Одно из самых жестоких дел Майдана уже на финишной прямой

20 января 2014 года бойцы подразделения "Беркут" чуть не до смерти замучили протестующих на колоннаде стадиона "Динамо". И вот пять лет спустя появилась надежда, что виновные получат наказание за свои действия.

Видео: что известно о ходе дела против "Беркута"

Горькие воспоминания о погибших героях на фронте

Украинцы привыкли к войне на Востоке, а ежедневные сводки ООС мы воспринимаем скорее как статистику. Однако стоит помнить, что война продолжаются и чуть ли не ежедневно Украина теряет настоящих героев. Такими были Яна Червоная и Александр Милютин, которые погибли после обстрела пророссийских боевиков.

Видео: кем были герои Яна Червоная и Александр Милютин

На Львовщине попрощались с бойцом Первой отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса. Роман Федоришин на войне был с самого начала.

Видео: кем был Роман Федоришин