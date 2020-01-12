Мощный шторм ударил по США: погибли 11 человек – фото и видео последствий непогоды

Непогода пронеслась по южным штатам – Техасом, Луизианой, Алабамой. Зацепили мощные ветры и Северную Каролину, расположенную на восточном побережье. Из-за мощных порывов ветра, а порой – торнадо, разгромлены сотни домов, без света остались 200 тысяч американцев.

Впрочем, что самое страшное – непогода унесла жизни 11 человек. Об этом информирует AFP.

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Среди погибших – полицейский и пожарный, их в Техасе сбил автомобиль, который слетел с дороги из-за гололеда.



Опрокинутый ураганом автомобиль/ фото AFP

В Луизиане тела пары нашли у разбитого фургончика, в котором они проживали. Мощный ветер перевернул его, а люди умерли под завалами.



Шквальные ветры и торнадо ударили по США/ фото AP

В Алабаме погибли 3 человека, их дома превратились в сплошную разруху. В штате с многих зданий сорвало крыши, а сорванные линии электропередач были разбросаны по дорогам.



Вырванные с корнями деревья/ фото AP

Я живу в городке Ведове, что в Алабаме, уже 4 года. Это – худшая погода, которую я видел за свои 65 лет. Счастливцы те, у кого только протекает крыша или нет света. Трудно представить, как непогоду пережили люди, по которым она ударила в полную силу,

– пишет в соцсетях пользователь по имени Том.

Сейчас более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, где возможны торнадо и подтопления из-за ливней.

Непогода в Алабаме: видео

Pray for Alabama. The tornadoes are hitting. pic.twitter.com/ShsJugbxtF — Sherrie Callahan (@se_callahan) January 12, 2020

Последствия непогоды в США: видео

Непогода в США наделала беды: видео