Мощный шторм ударил по США: погибли 11 человек – фото и видео последствий непогоды
Непогода пронеслась по южным штатам – Техасом, Луизианой, Алабамой. Зацепили мощные ветры и Северную Каролину, расположенную на восточном побережье. Из-за мощных порывов ветра, а порой – торнадо, разгромлены сотни домов, без света остались 200 тысяч американцев.
Впрочем, что самое страшное – непогода унесла жизни 11 человек. Об этом информирует AFP.
Смотрите также: Мощные снегопады обрушились на Афганистан: погибли 16 человек – фото
Среди погибших – полицейский и пожарный, их в Техасе сбил автомобиль, который слетел с дороги из-за гололеда.
Опрокинутый ураганом автомобиль/ фото AFP
В Луизиане тела пары нашли у разбитого фургончика, в котором они проживали. Мощный ветер перевернул его, а люди умерли под завалами.
Шквальные ветры и торнадо ударили по США/ фото AP
В Алабаме погибли 3 человека, их дома превратились в сплошную разруху. В штате с многих зданий сорвало крыши, а сорванные линии электропередач были разбросаны по дорогам.
Вырванные с корнями деревья/ фото AP
Я живу в городке Ведове, что в Алабаме, уже 4 года. Это – худшая погода, которую я видел за свои 65 лет. Счастливцы те, у кого только протекает крыша или нет света. Трудно представить, как непогоду пережили люди, по которым она ударила в полную силу,
– пишет в соцсетях пользователь по имени Том.
Сейчас более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, где возможны торнадо и подтопления из-за ливней.
Непогода в Алабаме: видео
Последствия непогоды в США: видео
Непогода в США наделала беды: видео
Выбор редакции
-
Предложение в кинотеатре: парень заменил героев мультика на себя и свою девушку – видеосегодня , 16:54
-
Сыграть в 18 лет на чемпионате мира по футзалу, где была Бразилия – это была мечта, – Клипаченкосегодня , 16:22
-
Полиция задержала вероятного организатора убийства Амины Окуевой: фото и видеосегодня , 16:20