Мощный снегопад и торнадо в США, есть жертвы: шокирующие фото и видео

В Соединенных Штатах Америки бушует непогода. На юге страны пронесся мощный торнадо, а на центральном западе выпало 15 сантиметров снега.

Торнадо в сопровождении дождей пронесся по Техасу и унес жизни по меньшей мере восьми человек.

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Ураган ударил с рекордной скоростью более 250 километров в час.

Wow! Devestating Damage coming from Alto, TX. (Credit to my friend nukenado for being in Alto and taking the pictures). pic.twitter.com/D1EE23YV7S — Norman Smith (@Norman_Wx) 14 квітня 2019 р.

Стихия разрушила с полусотни домов. От электричества отключены 90 тысяч домов в штатах Техас, Миссисипи, Луизиана, Арканзас и Джорджия.

SCARY VIDEO!

An eerie sight as this family drove away from a #tornado near the town of Hearne, Texas!



Powerful thunderstorms produced damaging tornadoes in #Texas on Saturday. #TXwx pic.twitter.com/UYUAJokAGb — WeatherNation (@WeatherNation) 14 квітня 2019 р.

Смотрите фото последствий торнадо в США:

В другой части США, а именно в Чикаго, выпал снег. За сутки его насыпало почти 15 сантиметров. Множество домов остались без света.

Смотрите фото неожиданного снегопада в Чикаго:

В аэропорту Чикаго уже отменили тысячи авиарейсов.

В Соединенных Штатах Америки бушует непогода: смотрите видео