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      Мощный снегопад и торнадо в США, есть жертвы: шокирующие фото и видео

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      Непогода в США
      Непогода в США / www.gettyimages.in

      В Соединенных Штатах Америки бушует непогода. На юге страны пронесся мощный торнадо, а на центральном западе выпало 15 сантиметров снега.

      Торнадо в сопровождении дождей пронесся по Техасу и унес жизни по меньшей мере восьми человек.

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      Ураган ударил с рекордной скоростью более 250 километров в час.

      Стихия разрушила с полусотни домов. От электричества отключены 90 тысяч домов в штатах Техас, Миссисипи, Луизиана, Арканзас и Джорджия.

      Смотрите фото последствий торнадо в США:

      В другой части США, а именно в Чикаго, выпал снег. За сутки его насыпало почти 15 сантиметров. Множество домов остались без света.

      Смотрите фото неожиданного снегопада в Чикаго:

      В аэропорту Чикаго уже отменили тысячи авиарейсов.

      В Соединенных Штатах Америки бушует непогода: смотрите видео

       

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      Теги: Жертвы Погода Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Новости США
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