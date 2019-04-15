Мощный снегопад и торнадо в США, есть жертвы: шокирующие фото и видео
В Соединенных Штатах Америки бушует непогода. На юге страны пронесся мощный торнадо, а на центральном западе выпало 15 сантиметров снега.
Торнадо в сопровождении дождей пронесся по Техасу и унес жизни по меньшей мере восьми человек.
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Ураган ударил с рекордной скоростью более 250 километров в час.
Стихия разрушила с полусотни домов. От электричества отключены 90 тысяч домов в штатах Техас, Миссисипи, Луизиана, Арканзас и Джорджия.
Смотрите фото последствий торнадо в США:
В другой части США, а именно в Чикаго, выпал снег. За сутки его насыпало почти 15 сантиметров. Множество домов остались без света.
Смотрите фото неожиданного снегопада в Чикаго:
В аэропорту Чикаго уже отменили тысячи авиарейсов.
В Соединенных Штатах Америки бушует непогода: смотрите видео