Мощный тайфун Хагибис в Японии: уже 18 человек погибли, еще 13 – пропали без вести

Мощнейший за последние 60 лет тайфун Хагибис продолжает бушевать в Японии. Из-за природного бедствия в "стране восходящего солнца" уже погибли 18 человек.

Кроме того, 13 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, а как минимум 149 человек получили травмы различной тяжести, сообщает издание NHK.

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Власть страны работает над тем, чтобы определить общее количество жертв.

В ночь с субботы на воскресенье мощный тайфун приблизился к японской столице Токио. Там он вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении. Японские власти также предупреждали о возможности наводнения и оползней в Токио.

По разным оценкам, разрушительная стихия оставила без света, более 800 тысяч домов в столице и соседних с Токио районах. Местные власти посоветовали более 6 миллионам людей временно покинуть дома.

По прогнозам, тайфун должен выйти в Тихий океан и потерять свою мощность до полудня воскресенья, 13 октября.

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