12:25
13 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Мощный тайфун Хагибис в Японии: уже 18 человек погибли, еще 13 – пропали без вести

      26 Читати новину українською
      Из-за разрушительного тайфуна Хагибис в Японии погибли уже 18 человек
      Из-за разрушительного тайфуна Хагибис в Японии погибли уже 18 человек / aljazeera.com

      Мощнейший за последние 60 лет тайфун Хагибис продолжает бушевать в Японии. Из-за природного бедствия в "стране восходящего солнца" уже погибли 18 человек.

      Кроме того, 13 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, а как минимум 149 человек получили травмы различной тяжести, сообщает издание NHK.

      К слову: Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео

      Власть страны работает над тем, чтобы определить общее количество жертв.

      В ночь с субботы на воскресенье мощный тайфун приблизился к японской столице Токио. Там он вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении. Японские власти также предупреждали о возможности наводнения и оползней в Токио.

      По разным оценкам, разрушительная стихия оставила без света, более 800 тысяч домов в столице и соседних с Токио районах. Местные власти посоветовали более 6 миллионам людей временно покинуть дома.

      По прогнозам, тайфун должен выйти в Тихий океан и потерять свою мощность до полудня воскресенья, 13 октября.

      Разрушения, вызванные тайфуном Хагибис: смотрите фото

      blog_ava
      Александр Усик – Чазз Уизерспун: онлайн-трансляция боя
      сегодня
      7823
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Жертвы Тайфун Хагибис Япония
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сезон грипу наближається: Супрун розповіла як вберегтися від застуди
      сегодня , 12:00 Сезон грипу наближається: Супрун розповіла як вберегтися від застуди
      Блог Соцмережі 58
      Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"
      сегодня , 09:01 Главные новости 12 октября: тайфун в Японии и Шуфрич едва не "обнулился"
      Ірина Кошанська 3549
      Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro
      сегодня , 08:40 Крах світової економіки невпинно наближається, – Le Figaro
      Світові Медіа 3844
      Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна
      сегодня , 07:29 Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна
      Ігор Саджениця 4624
      Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      12 октября , 22:00 Бранець Кремля Дмитро Штибліков: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 842
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук