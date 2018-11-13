Мощный удар в руку свалил бразильского теннисистка на турнире в Лондоне: видео
Во время парного матча на Итоговом турнире в Лондоне бразильский теннисист Марсело Мело упал на корт после мощного удара в руку.
Удар, скорость которого составила около 200 км\ч, нанес мериканець Джек Сок. После попадания мяча Мело упал на корт и не сразу смог встать на ноги.
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Теннисист поднялся только, когда на корт вышел врач. После короткой паузы Мело смог продолжить игру.
Видео момента попадания мяча
Отметим, что победу одержали Майк Брайан и Джек Сок со счетом 2:0 (6:3, 7:6)
Источник: 24 Канал
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