18:46
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Мощный удар в руку свалил бразильского теннисистка на турнире в Лондоне: видео

      82 Читати новину українською
      Видео момента попадания мяча в руку Марсело Мело
      Видео момента попадания мяча в руку Марсело Мело / Vaaju

      Во время парного матча на Итоговом турнире в Лондоне бразильский теннисист Марсело Мело упал на корт после мощного удара в руку.

      Удар, скорость которого составила около 200 км\ч, нанес мериканець Джек Сок. После попадания мяча Мело упал на корт и не сразу смог встать на ноги.

      Читайте также: Звездный теннисист Надаль успешно перенес тяжелую операцию

      Теннисист поднялся только, когда на корт вышел врач. После короткой паузы Мело смог продолжить игру.

      Видео момента попадания мяча

      Отметим, что победу одержали Майк Брайан и Джек Сок со счетом 2:0 (6:3, 7:6)

      Теги: Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 18:15 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 2666
      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      сегодня , 18:00 Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      Тетяна Мартинюк 43
      Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      сегодня , 17:30 Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      Олена Трибушна 670
      Два месяца Новой школы: достижения и провалы
      сегодня , 16:02 Два месяца Новой школы: достижения и провалы
      209
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сегодня , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 836
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Зборная Коста-Рики обыграла Боливию
       8 июля 2011 , 10:44
      Свитолина проиграла в финале престижного теннисного турнира
       6 ноября 2016 , 14:22
      "Динамо" победило. Итоги 10 тура УПЛ
       23 сентября 2013 , 14:19
      Ильющенков покинул "Карпаты"
       15 января 2015 , 15:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук