Мощный ветер сорвал крышу с дома в центре Львова: фото

Из-за порывов шквального ветра в центре Львова сорвало крышу с двухэтажного дома. Инцидент произошел в ночь на 10 марта на улице Рыбной, 5.

При этом была повреждена крыша на двух соседних домах. Повреждения получил и припаркованный рядом автомобиль. Относительно людей, то к счастью никто не пострадал, сообщили на "Горячей линии города Львова".

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Элементы крыши, которая упала, уберут, а дом накроют временным покрытием, сообщил председатель Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля.

Поврежденная ветром крыша дома во Львове

В то же время из-за сильного ветра на перекрестке улиц Сяйво и Широкой упал 20-летний Тополь и опора с контактной сетью. Из-за этого пришлось временно прекратить движение троллейбуса №12.

В течение 10 марта в западных областях прогнозируют порывы ветра скоростью 25-28 метров в секунду.



Место сорванной ветром крыши дома во Львове