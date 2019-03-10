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      Мощный ветер сорвал крышу с дома в центре Львова: фото

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      Во Львове ветер сорвал крышу с дома
      Во Львове ветер сорвал крышу с дома / Горячая линия города Львова

      Из-за порывов шквального ветра в центре Львова сорвало крышу с двухэтажного дома. Инцидент произошел в ночь на 10 марта на улице Рыбной, 5.

      При этом была повреждена крыша на двух соседних домах. Повреждения получил и припаркованный рядом автомобиль. Относительно людей, то к счастью никто не пострадал, сообщили на "Горячей линии города Львова".

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      Элементы крыши, которая упала, уберут, а дом накроют временным покрытием, сообщил председатель Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля.

      Львів вітер негода зірвало дах будинок надзвичайні ситуації

      Поврежденная ветром крыша дома во Львове

      В то же время из-за сильного ветра на перекрестке улиц Сяйво и Широкой упал 20-летний Тополь и опора с контактной сетью. Из-за этого пришлось временно прекратить движение троллейбуса №12.

      В течение 10 марта в западных областях прогнозируют порывы ветра скоростью 25-28 метров в секунду.

      Львів вітер зірвало дах
      Место сорванной ветром крыши дома во Львове

      Львів негода вітер ураган буревій зірвало дах
      Поврежденное непогодой авто во Львове

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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине Новости Львова
      Источник: 24 канал
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