Мощный ветер в Одессе сдул коляску с ребенком в море: видео

В Одессе штормовой ветер сдул с пирса в море коляску с ребенком. Спасать малыша бросилась мать, но и ей пришлось оказывать помощь. И маму, и ребенка из ледяного моря вытащил неравнодушный прохожий.

Коляска так и осталась в море. Об инциденте, который едва не стал трагедией, в соцсетях рассказал очевидец Василий Бушаров.

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По его словам, чрезвычайное событие случилось на одесском пляже Аркадия.

Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из ребят снимает одежду. Причем делает это очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса. Через полминуты на пирс поднимают женщину в темной одежде. Живая. С нее капает вода. Еще несколько секунд: на пирсе появляется ребенок,

– пересказал ситуацию свидетель.

По его словам, люди, собравшиеся на месте инцидента, начали сразу кутать ребенка в теплые вещи.

"Ситуация простая и совсем бессмысленная. Однако, если бы рядом не было того парня-спасителя, то и мама, и ребенок точно бы утонули", – высказал свое мнение очевидец.

Он также обнародовал видео, на котором видно, как в море плавает коляска: ее так никто и не вытащил из водоема после инцидента.

Смотрите видео с места инцидента в Одессе:

Солнечный, но ветреный день. Одесса. Аркадия. Пляж. Сидим, смотрим на море. Справа на пирсе замечаем суету. Там несколько взрослых людей. Один из парней снимает одежду. Причем снимает очень быстро. Неужели захотелось искупаться? Вода не теплее 5 градусов. Прыгает в воду с дальней стороны пирса. Через пол минуты на пирс поднимают женщину в темной одежде. Жива. С нее капает вода. Еще несколько секунд. На пирсе появляется ребенок. Потом тот самый парень, который прыгнул. Люди кутают ребенка в одежду. Скоро уходят с пляжа. Ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Мама, прыгнула за ним следом. Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба. Спаслись. Или правильно сказать спас. Коляску никто доставать из воды не стал. Ситуация простая и нелепая. Будьте осторожны. Не теряйте бдительности. И отдельное спасибо тому парню. Здоровья тебе, мужчина. Спасибо за твое большое сердце. Опубліковано Василієм Бушаровим Понеділок, 11 березня 2019 р.

Отметим, что мощный ветер наделал немало бед в течение последних 3 дней. Так, в результате непогоды погибли 3 человека в Житомирской и Винницкой областях.

Ветер срывает крыши домов, вырывает с корнями деревья, а в городе Южноукраинск от шквальных порывов даже упала башня одного из мобильных операторов. Кроме того, под зданием украинского парламента 11 марта упала большая ель. Дерево слегка повредило фасад Верховной Рады и загородило проезд к парковочному месту спикера Рады Андрея Парубия.