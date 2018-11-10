Мощный взрыв на военной базе произошел в Турции: большое количество раненых, есть пропавшие

В Турции на базе вооруженных сил страны в провинции Хаккяри произошел взрыв. В результате 25 военных получили ранения и еще семь человек сейчас разыскивают.

Как сообщает турецкая информационное агентство Anadolu, всех раненые были доставлены в больницу и им медики оказывают помощь.

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Предварительно, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения. По информации некоторых СМИ, во время стрельбы из тяжелого оружия произошел несчастный случай.

Больше никаких подробностей происшествия нет, поскольку турецкий суд запретил СМИ сообщать любую информацию о происшествии.

Заметим, что сама база располагается недалеко от границы Турции с Ираном и иракским Курдистаном.

Тем временем, в сети публикуют видео последствий взрыва.

Hakkari semdinli deki karakolda patlama ani pic.twitter.com/SeweLtOWKT — TheAgido01 (@agido01) November 9, 2018