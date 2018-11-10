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      Мощный взрыв на военной базе произошел в Турции: большое количество раненых, есть пропавшие

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      В Турции произошел мощный взрыв на военной базе: 25 человек ранены
      В Турции произошел мощный взрыв на военной базе: 25 человек ранены / Соцсети

      В Турции на базе вооруженных сил страны в провинции Хаккяри произошел взрыв. В результате 25 военных получили ранения и еще семь человек сейчас разыскивают.

      Как сообщает турецкая информационное агентство Anadolu, всех раненые были доставлены в больницу и им медики оказывают помощь.

       

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      Предварительно, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения. По информации некоторых СМИ, во время стрельбы из тяжелого оружия произошел несчастный случай.

      Больше никаких подробностей происшествия нет, поскольку турецкий суд запретил СМИ сообщать любую информацию о происшествии.

      Заметим, что сама база располагается недалеко от границы Турции с Ираном и иракским Курдистаном.

      Тем временем, в сети публикуют видео последствий взрыва.

      Напомним, рано утром 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале возле города Ичня на Черниговщине. В связи с этим были эвакуированы около 10 тысяч местных жителей и закрыто воздушное пространство. Пострадавших нет. Впоследствии в СБУ обнародовали три основные версии причин происшествия.

      Теги: Новости Турции Взрыв Оружие
      Источник: 24 Канал
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