Мощный взрыв прогремел в игорном заведении в Житомирской области: вероятно, сработала граната

Утром 1 апреля в Малине Житомирской области, в одном из лотерейных заведений произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Взрыв произошел в помещении лотерейного заведения

По словам правоохранителей, предварительно было установлено, что в помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, который впоследствии взорвался.

В результате инцидента пострадавших нет

Подчеркивается, что в это время в одной из комнат находились четыре человека, правда, к счастью, никто из них не пострадал.

По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5.

Вероятно, в Малине взорвалась граната

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация – "хулиганство". Продолжаются следственные действия.

Добавим, что на месте работали оперативные группы Малинского отделения полиции и Главного управления Нацполиции в Житомирской области, эксперты взрывотехнической службы ГУНП и другие подразделения.