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      Мосийчук только берет удар с юридической точки зрения, – активист об иске против Супрун

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      Суд Киева уже три дня рассматривает апелляцию Минюста о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. И пока в сети неустанно увеличивается количество теорий и предположений кто на самом деле стоит за отстранением реформатора Минздрава, дело обрастает новыми подробностями.

      Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал глава фонда "100% жизни" Дмитрий Шерембей.

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      Он заявил, что в деле Ульяны Супрун замешаны интересы многих людей, ведь Минздрав – фантастическая территория ресурсов. Ранее в Украине существовали группы, которые с помощью коррупции руководили этими ресурсами, в частности занимались закупкой медоборудования или лекарств.

      Эти группы только за один год теневыми платежами выносили из системы Министерства здравоохранения ориентировочно от 40 до 60 миллиардов гривен. Но Ульяне Супрун удалось разрушить коррумпированную систему Минздрава. А теперь те, кто кормились таким образом последние 20 лет, будут выкладывать большие деньги, чтобы вернуть все обратно,
      – пояснил Дмитрий Шерембей.

      В этой ситуации, по его мнению, Мосийчук только берет удар с юридической точки зрения, а на самом деле за этим стоит большая группа влиятельных коррупционеров. Также он напомнил, что "Радикальная партия Олега Ляшко" ранее уже пыталась подкупить Супрун, предложив ей и ее помощникам квартиру.

      КАК ПРОИСХОДИЛО ОТСТРАНЕНИЕ УЛЬЯНЫ СУПРУН
       
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      Теги: Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Судьи Игорь Мосийчук Взятка Коррупция Деньги
      Источник: 24 Канал
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