"Москали в гробах по Днепру плывут": опальный актер выдал перл о взаимоотношениях Украины и РФ
Один из некогда известных российских актеров Алексей Гуськов, который после оккупации частей Украины Россией всячески поддерживает агрессию Кремля, вспомнил свою жизнь в Киеве во времена СССР. По его словам, в нынешней украинской столице тогда по-украински практически никто не говорил, однако его соседи с Западной Украины якобы мечтали увидеть всех "москалей" в гробах.
Такое громкое заявление он сделал в комментарии журналистке Ирине Шихман на ее авторском Youtube-канале.
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Как утверждает Гуськов, жители Галичины фантазировали о мертвых москалях, исключительно смотря на Днепр.
Жили мы в Киеве. У нас была квартира под номером 18, а у соседа – 19-я, звали его Женя. Я с сестрой оставался у них, когда мама не могла, была на работе, а их дети оставались у нас, когда они не могли. Он – из западной Украины. " – А что Вы думаете, Нина, вот если что будет, то что, мы вас к стенке не поставим? – Женя, ну что Вы такое говорите? – Ооо, а вот мы сидим на Днепр смотрим, и вот по нему гроба плывут, и в каждой гробу по москалю. – Хватит, там же – дети, хорошие люди. – Так я и говорю, что в хороших гробах – хорошие москали,
– вспомнил Гуськов "случай" из своего детства.
В то же время он отметил, что украинцы и россияне никогда не были братскими народами.
"Киев – мать городов русских. Это все из серии легенд", – утверждает артист.
По словам представителя российской культуры, во времена его детства и юности в Киеве были разные ситуации, однако на себе хищные националистические настроения со стороны кого-нибудь он не испытывал, поскольку тогда нынешняя украинская столица была "полностью русскоязычной".
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В качестве примера он вспомнил, что однажды при первом секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимире Щербицком в театр русской драмы приехали чиновники с проверкой по внедрению украинского языка в учреждении. Когда же те спросили главного режиссера театра Хохлова о ситуации здесь с украинским языком, то, говорит Гуськов, тот ответил им на французском языке, отметив, что "есть театр Франко национальный – пусть там говорят на украинском, а в театре русской драмы будет только русский язык".
Также Гуськов, комментируя подписание письма в поддержку агрессии Путина в отношении Украины, заявил, "Крым – это российская территория и там в основном живут граждане России".
К слову, недавно российские СМИ распространили фейк, согласно которому все коренные киевляне говорят на русском, а украинский использует только "понаевшее село".
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