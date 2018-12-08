Москалькова посетила пленных украинских моряков говорит о чуть ли не идеальных условиях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что пленные украинские моряки имеют все необходимое и им оказывают соответствующую помощь. Также российская омбудвумен утверждает, что они могут беспрепятственно общаться не только с родными и близкими, но и с консулом Украины

Об этом она написала в своем Instagram.

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В частности, Москалькова в СИЗО №1 в Москве ("Матросская тишина") посетила капитана корабля Мокряка и сотрудника СБУ Драча . По ее словам, так же, как и у российских заключенных, она проверила у них условия содержания и состояние здоровья.

Подробно обсудили вопрос получения ими юридической помощи: заключенные обеспечены адвокатами, которых они выбрали сами. Также одного из украинских узников посетил консул Украины. Украинцы находятся в двухместных камерах по одному (на карантине до 10 дней). Камеры – чистые, светлые, после ремонта. В них есть все необходимое: телевизор, холодильник, наполненный продуктами питания, чайник, много книг, информация о возможности подать жалобы и обращения, санузел и умывальник с горячей и холодной водой,

– говорит чиновник.

В то же время российская омбудсвумен заметила, что заключенные могут писать своим родным и близким, а также получать от них письма и передачи.



Напомним, ранее о состоянии пленных украинских моряков рассказывала украинский омбудсвумен Людмила Денисова со ссылкой на украинского консула в Москве Альберта Чернякова. По словам дипломат, их состояние здоровья – удовлетворительное. Также консул рассказал, хотя пленники Кремля и имеют осколочные ранения, однако ни у кого ампутаций нет.

Почему Россия взяла в плен украинских моряков? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, чтоякобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".



Позже группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. А 29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.