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Московский "Спартак" проиграл команде украинцев в Лиге Чемпионов, ведя в счете 0:2: видео

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Игроки ПАОК после матча со "Спартаком"
Игроки ПАОК после матча со "Спартаком"

В матче третьего квалификационного раунда греческий ПАОК принимал российский "Спартак". За клуб из Салоник выступают двое украинцев – защитник Евгений Хачериди и полузащитник Евгений Шахов.

Матч оказался довольно неоднозначный. Особенно для Хачериди, который оказался причастным ко второму голу в свои ворота, а также сфолил в собственной штрафной, за что в матче был назначен пенальти.

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Еще до 17 минуты "Спартак" вел в счете 0:2. Сначала забил Попов, а впоследствии и Промес. Во втором случае после удара игрока российской команды, мяч рикошетом от Хачериди летел в ворота. Голкипер в прыжке достал до него, но выбил его уже за линией ворот.

И после этого в матче забивали только игроки греческой команды. Еще до перерыва они забили трижды в ворота "Спартака".

Во втором тайме счет мог стать ничейным, когда Хачериди в собственной штрафной сфолил против бывшего игрока донецкого "Шахтера" Луиса Адриано. Арбитр матча назначил пенальти, а украинец получил желтую карточку. Однако Промес с отметки не сумел переиграть вратаря.

Евгений Шахов в этом матче вышел только на 84-й минуте.

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Видео моментов матча ПАОК – Спартак

Теперь команды ожидает ответный матч в Москве 14 августа.

Стоит отметить, что владельцем клуба является российский олигарх Иван Саввиди, которому запрещено посещать матчи из-за нападения на судью во время матча. При этом россиянин тогда был вооружен.

ПАОК – Спартак 3:2

Голы: Прийович, 29 (пен.), Лимниос, 37, Пелкас, 44 – Попов, 7, Промес, 17

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Теги: Новости спорта Греция Лига чемпионов Футбол
Источник: 24 канал
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