Московский "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, уступив клубу украинцев

Московский "Спартак" в квалификации Лиги чемпионов не сумел одолеть греческий ПАОК, за который выступает двое украинцев.

Первый матч в Греции был довольно провальным для российской команды. "Спартак" вел в счете 0:2, но в итоге проиграл 3:2. При этом в конце матча команда из страны-агрессора не сумела забить пенальти и сравнять счет.

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В Москве же "Спартаку" достаточно было выиграть с минимальным счетом. И все снова пошло кувырком для команды, когда на 33 минуте красную карточку получил бывший игрок "Шахтера" Луис Адриано.

Луиса Адриано удалили в матче

Двое украинцев, которые выступают за ПАОК, начали матч в запасе. И оба сыграли в этой игре. Защитник Евгений Хачериди вышел на поле на 65-й минуте, а полузащитник Евгений Шахов на 79-й минуте.

Команды голов не забивали. Поэтому в плей-офф квалификации Лиги чемпионов проходит ПАОК. "Спартак" вылетел в Лигу Европы.

Спартак – ПАОК 0:0

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