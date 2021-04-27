Коронавірус б'є по всіх країнах без винятку. Виробники вакцин не справляються із замовленнями, а Москва навперебій пропонує всім охочим свій "Супутник V".

Кремль знову намагається розіграти колишню карту. На цей раз він пропонує виступити спільним фронтом проти пандемії. Таку думку у своєму блозі "Грані правди" висловив Павло Казарін.

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Кремль пропонує об'єднатися у боротьбі з пандемією

За його словами, це така собі фармацевтична дипломатія: вам потрібна допомога – ми готові її надати. Вам не вистачає вакцин – ми готові прийти на виручку. "Ліки як привід для розмови і діалогу", – пояснив Казарін.

Москва розраховувала, що COVID-19 переважить Крим і Донбас. Що пандемія змусить Захід "перегорнути сторінку". Що легалізація російської вакцини в Європі відкриє для росіян кордону Євросоюзу раніше, ніж вони відкриються для "країн безвізу",

– зазначив Казарін.

Однак, він переконаний, що "цей сценарій забуксував". Річ у тім, як пояснив журналіст, всі попередні роки Москва відмобілізовувала себе на війну з Заходом:

втручалася у вибори;

застосовувала хімічну зброю;

намагалася влаштовувати перевороти;

потрапляла в шпигунські скандали.

В результаті за ці роки змінилося саме сприйняття Росії на Заході – вона стала токсичною, підсумував Казарін.

Зверніть увагу! Російська вакцина викликає занепокоєння, тому що її зареєстрували ще до завершення клінічних випробувань. Зараз "Супутник V" в ЄС не зареєстрували.

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