Москва – слабее, чем многие считают на Западе, – Порошенко о реакции Кремля на Томос

Президент Украины Петр Порошенко считает, что природа войны, которую Путин и его режим ведут против демократического мира, предполагает дискредитацию, маркировку и подделки. По его словам, Кремль вкладывает все усилия в свой образ, что он – безупречный, непобедимый и всемогущий, однако, это, по его словам, просто еще одна подделка.

Такое заявление украинский президент сделал в комментарии греческой газете TаNеа, передает его пресс-служба.

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В частности, он раскритиковал заявление Кремля о якобы финансовой выгоде, которую Вселенский Патриархат получил от того, что Украина получила Томос.

"В таких утверждениях нет ничего здравого. Они являются злом как таковым. Но, честно говоря, после лет российской агрессии и нашей борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности, мы не ожидали ничего другого от Москвы. Тот, кто вспоминает русские истории о "зеленых мужчинах" в Крыму, "отдыхающих" на Донбассе, MH-17 и Солсбери, не должен снова попасть в ловушки Кремля", – отметил украинский лидер.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что русское руководство является печально известным за ложь, обман и фальшивые новости.

"Много раз они были пойманы с поличным за распространение лжи, но они продолжают. Сама природа войны, которую Путин и его режим ведут против демократического мира, предполагает дискредитацию, маркировку и подделки. Эта подделка, созданная Кремлем, является достаточно показательной, поскольку показывает, как Москва воспринимает мир. Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Когда же дело касается уверенности и веры в Бога, и особенно восстановления исторической правды, нет места для финансовых выгод. Те, кто думают по-другому или пропагандируют такие фейки, являются слугами Кремля в его стремлении против независимости Украины и свободного мира как такового", – подчеркнул президент.

По его словам, такая реакция Москвы также свидетельствует и о том, что они являются более слабыми, чем считают на Западе.

"Это большой урок. Кремль вкладывает все усилия в свой образ, что он – безупречный, непобедимый и всемогущий. Это просто еще одна подделка. Поэтому Москва очень разгневанна на Константинополь, потому что он отклонил любые претензии России относительно Украины как ее канонической территории. Кроме того, Кремль даже не скрывает того факта, что считает Русскую православную церковь одним из ключевых инструментов удержания Украины в орбите и рамках "русского мира". Зато создание независимого Православной Церкви Украины лишает ее этих возможностей, или серьезно ограничит их", – отметил Порошенко.

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Также политик утверждает, что независимая украинская церковь стала бы для России второй геополитической катастрофой ХХ века. Такой вывод он сделал, акцентируя внимание на словах хозяина Кремля Владимира Путина, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой прошлого века.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

Украина получила Томос: смотрите видео