Москва делает ставку на Бойко, которого помнит, как надежного сообщника в своих схемах,– Лещенко

Предательство Януковича и его бегство в Ростов негативно сказались на политической семье регионалов, которые, оставшись без отца, профукали его наследство и плещутся во взаимном поливании помоями. Если на выборы 2014 года они еще как-то смогли объединиться под брендом "Оппозиционного блока", то теперь их окончательно рассорил фактор Москвы и их агент в украинской политике – Виктора Медведчука.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

Читайте также: Предвыборная лапша или Кто из политиков врет больше всех: рейтинг любителей обещаний

Он отметил, что Медведчук и его покровители в Кремле потребовали, чтобы единым кандидатом от лагеря регионалов стал Юрий Бойко. Выбор сделали в пользу именно этого политика, ведь вся его карьера так или иначе связана с продвижением проектов, где прослеживается коррупционный интерес российских кланов.

В киевскую политику в начале 2000 годов Бойко пришел с должности руководителя Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, которым тогда владела российская группа ТНК. Одна из целей перевода Бойко в Киев заключалась в том, чтобы направить использование нефтепровода Одесса – Броды для нужд ТНК, то есть осуществлять реверсную прокачку в направлении Одессы для транзитных потребностей российских олигархов,

– сообщил Лещенко.

Также он добавил, что именно при работе Бойко во главе компании "Нафтогаз" 15 лет назад появился первый посредник для поставки газа в Украину – компания Eural Trans Gas.



Юрий Бойко

По мнению автора, Москва решила делать ставку на Бойко, которого она помнит все эти годы, как надежного сообщника в различных схемах. Бойко, в свою очередь, заручившись поддержкой Сергея Левочкина, попытался провести мятеж в "Оппозиционном блоке", но нарвался на сопротивление со стороны крыла, которое контролируется Ринатом Ахметовым.

Бойко и его финансовый патрон Дмитрий Фирташ нашли общий язык с властью Порошенко. Фактически, действующей властью созданы условия максимального содействия для заводов-производителей азотных удобрений, которые Фирташ накупил на деньги путинского кошелька Ротенберга. Ну и Генеральная прокуратура во главе с кумом Порошенко Юрием Луценко так и не внесла представление на снятие депутатской неприкосновенности с Юрия Бойко,

– отметил Сергей Лещенко.

Он процитировал проект представление, которое так и не попало в парламент, по которому Бойко грозило до 12 лет с конфискацией имущества: "В результате совместных преступных действий Бойко и членов преступной организации Курченко совершено незаконное завладение имуществом "Укргаздобыча" и "Укрнафта" – добытым ими сжиженным газом по заниженным ценам, разница которых с реальной рыночной стоимостью соответствующих объемов составила 5,7 миллиардов гривен".

Лещенко подытожил, что конфликт бывших регионалов может положить конец политикам эпохи Януковича, но сказать окончательное "прощай" не позволяет действующая власть, каждый раз спасая их от тюрьмы и создавая новые и новые схемы для общего коррупционного заработка.

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 13 января 2019 года