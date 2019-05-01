Москва навязывает свои смешные обиды другим странам: как Найем "прорывался" в Армению

Народный депутат Украины Мустафа Найем 30 апреля прилетел в Ереван по приглашению Восточноевропейского центра для участия в антикоррупционном форуме. Однако на границе ему запретили въезд в Армению "по требованию третьей страны".

Россия эффективно навязывает свои запреты и смешные обиды странам СНГ, в частности Армении. Такое мнение высказал Найем на своей странице в Facebook.

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По его словам, дипломатическим паспортом не воспользовался, чтобы "не злоупотреблять". Однако обычный паспорт армянские пограничники долго проверяли и в конце концов сообщили: в базе – "запрет на въезд" для "нежелательного лица". А еще через некоторое время объяснили: запрет не от Армении, а "по требованию третьей страны".

"Я другой такой страны не знаю", – подумал я. И, как позже выяснилось, был прав: в Армении такое уже случалось с нашими гражданами. Запреты выставляются по требованию Российской Федерации,

– написал Найем.

В конце концов, украинского депутата все-таки пустили в Армению после выяснения всех обстоятельств, но с пометкой "одноразово". А украинская консульская служба советовала информировать посольство о своих передвижениях.

"Очень обидно за Армению. Год назад в Ереване была бархатная революция. Многие предполагали, что новая власть достигнет ослабления зависимости Еревана от Москвы. Но Армения по-прежнему остается очень зависимой от России", – подытожил Найем.

Как Армения зависит от России? В стране дислоцированы не менее 5 тысяч российских военных. Россия – крупнейший торговый партнер Армении (25% общего объема торговли). В России работает значительное количество армянских трудовых мигрантов, чьи денежные переводы составляют 10% валового внутреннего продукта Армении (по словам того же Найема). Армения – член Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности, последовательно и системно занимает пророссийскую позицию на международной арене.