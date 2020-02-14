Москва закроет историю об аннексии Крыма, – Казарин назвал риски возврата воды на полуостров
Вода – главный дефицит Крыма после аннексии. И только Киев в силах избавить Кремль от головной боли, которая появилась у него с тех самых пор, как Москва решила поменять флаги в Крыму.
Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" озвучил Павел Казарин. Он пояснил, что вскоре Украина вновь может погрузиться в очередное внутреннее противостояние.
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"Нам снова могут предложить выбор. Когда на одной чаше весов окажется политическое решение (возобновление поставок воды в Крым), а на другой – гуманитарное (возврат украинских граждан)", – пояснил автор блога.
По его словам, одновременно Украине обязательно расскажут о том, что поставки воды на полуостров – это тоже гуманитарный акт. И безусловно эта логика найдет немало поклонников.
Переговоры с террористами – это всегда пространство сложного выбора. Начиная с принципиальной допустимости такого шага. И заканчивая границей возможных уступок. Но любое возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю об аннексии полуострова. Он рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе,
– отметил Казарин.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Грани правды":
Что известно о кризисе с водой в Крыму: коротко
- К 2014 году 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Однако после аннексии воду к полуострову перекрыли.
- Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
- Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почва на полуострове стала засоленной и бесплодной.
- В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.