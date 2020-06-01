В Киеве сегодня в очередной раз "заминировали" мост Метро. Злоумышленника задержали, с ним работает полиция и бригада медиков. Какое наказание ожидает "минера" и что сейчас с мужчиной, который угрожал взорвать мост в сентябре 2019 года.

Это – уже второй инцидент с минированием моста Метро за последнее время. Так, в сентябре 2019 года 42-летний мужчина угрожал взорвать мост и стрелял из автомата. Подробнее об инцидентах и ​​какое наказание ожидало предыдущего "минера" ​​рассказывает сайт 24 канала.

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Что произошло в сентябре 2019-го?

18 сентября Алексей Белько приехал на середину моста Метро, ​​вышел из авто и начал угрожать все взорвать. Впоследствии – открыл огонь из автомата в воздух и сбил беспилотник правоохранителей. Никто не пострадал.

На место инцидента стянули подразделения спецслужб и бронированную технику. Мост Метро был перекрыт в обе стороны, на подъездах образовались километровые пробки, станции метро не работали на вход и выход.

"Минера" ​​задержали спецподразделения КОРД и Альфа, взрывчатку при нем не нашли.



Задержание Алексея Белько / скриншот

Какое наказание отбывает "минер"?

Алексей Бельку сначала объявили подозрение в подготовке теракта, ему грозило пожизненное заключение. Однако впоследствии его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

20 сентября 2019 года Днепровский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. Глава МВД Арсен Аваков был среди тех, кто намеревался взять Белько на поруки, но залог так и не был внесен.



Алексей Белько / Фото ua.today

13 ноября суд продлил для подозреваемого меру пресечения (содержание под стражей) еще на два месяца.

20 января суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры об изменении меры пресечения на госпитализацию Белько в психиатрическое учреждение. Мужчину признали невменяемым – по результатам судебно-психиатрической экспертизы, он не мог осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения преступления. Согласно заключению врачей, Белько нуждался в принудительной госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением. Он должен содержаться там в течение всего периода лечения (до выздоровления).

При этом Нацполиция подала гражданский иск против Белько по возмещению стоимости сбитого дрона. Его адвокат Маси Найем рассказывал об этом так: "Просят взыскать с Алексея имущественный ущерб в размере 69 871 грн. за сбитый коптер Dji inspire 1 pro. И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 000 грн. Иск не удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО – понятно".

Что известно об Алексее Белько?

Он родился в Крыму, был участником АТО. За три месяца до инцидента его уволили с военной службы.

В июне 2019 года Белько получил звание старшего сержанта. Ранее занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, что расположена в Броварах Киевской области. 26 июня суд признал Белько виновным в том, что тот самовольно покинул воинскую часть. Он отбыл арест с содержанием на гауптвахте на 7 суток.

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Незадолго до инцидента на мосту, Белько добровольно сдал правоохранителям два килограмма взрывчатки и много боеприпасов, которые якобы нашел "в сейфе в селе на Черниговщине".

Что произошло 1 июня 2020 года?

1 июня 32-летний мужчина из Вишневого (Киево-Святошинский район) угрожал взорвать мост Метро. При этом в руках у него был предмет, похожий на взрывчатку. Его задержали. С "минером" сейчас работает группа медиков, в частности бригада психиатрической помощи.

Открыто уголовное производство по статье о ложном сообщении о минировании. Мужчине грозит до 6 лет за решеткой. Известно, что ранее его уже дважды привлекали к административной ответственности за мелкие правонарушения.

Как рассказал журналистам руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, "минер" находился в "очень возбужденном состоянии" и высказывался "хаотично", никаких конкретных требований озвучено не было. Так же при нем не нашли взрывчатых веществ – в сумке была земля и муляж.

Видео, снятое во время задержания: