"Мост Кличко" стал символом злоупотреблений и разрухи, – Лещенко

Вместо решения настоящих проблем мэрия Киева сосредоточена на косметических изменениях, раздувая из них пиар-поводы астрономических масштабов.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" сказал политик Сергей Лещенко.

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Ко дню Киева мэр Виталий Кличко открыл пешеходный мост между двумя холмами в центре столицы. По словам Лещенко, каждый новый объект инфраструктуры – это позитив. Есть возможность объединить между собой два туристических маршрута без того, чтобы спускаться в подземный переход.

Однако, с точки зрения влияния на качество жизни жителей Киева это далеко не первоочередной объект. А раздутый вокруг него пиар лишь усилил эффект разочарования из-за проблем, с которыми столкнулся "мост Кличко" после открытия. Ведь стеклянный пол моста начал разрушаться на второй же день после ввода в эксплуатацию,

– добавил политик.

"Мост Кличко" стал символом злоупотреблений и разрухи, с которой столкнулся Киев через пять лет после прихода действующего мэра к власти. Даже во времена предыдущих мэров Александра Омельченко и Леонида Черновецкого, которых небезосновательно обвиняли в коррупции, в Киеве открывали станции метро и строили крупные масштабные объекты инфраструктуры, как мосты через Днепр", – отметил Сергей Лещенко.

Смотрите видеоблог "Честная политика" с Сергеем Лещенко за 3 июня 2019: