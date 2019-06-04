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      "Мост Кличко" стал символом злоупотреблений и разрухи, – Лещенко

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      "Мост Кличко"
      "Мост Кличко" / Фото из открытых источников

      Вместо решения настоящих проблем мэрия Киева сосредоточена на косметических изменениях, раздувая из них пиар-поводы астрономических масштабов.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" сказал политик Сергей Лещенко.

      Читайте также: В Киеве торжественно открыли новый пешеходно-велосипедный мост Кличко": фото и видео

      Ко дню Киева мэр Виталий Кличко открыл пешеходный мост между двумя холмами в центре столицы. По словам Лещенко, каждый новый объект инфраструктуры – это позитив. Есть возможность объединить между собой два туристических маршрута без того, чтобы спускаться в подземный переход.

      Однако, с точки зрения влияния на качество жизни жителей Киева это далеко не первоочередной объект. А раздутый вокруг него пиар лишь усилил эффект разочарования из-за проблем, с которыми столкнулся "мост Кличко" после открытия. Ведь стеклянный пол моста начал разрушаться на второй же день после ввода в эксплуатацию,
      – добавил политик.

      "Мост Кличко" стал символом злоупотреблений и разрухи, с которой столкнулся Киев через пять лет после прихода действующего мэра к власти. Даже во времена предыдущих мэров Александра Омельченко и Леонида Черновецкого, которых небезосновательно обвиняли в коррупции, в Киеве открывали станции метро и строили крупные масштабные объекты инфраструктуры, как мосты через Днепр", – отметил Сергей Лещенко.

      Смотрите видеоблог "Честная политика" с Сергеем Лещенко за 3 июня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Мост Кличко Виталий Кличко Видеоблоги
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