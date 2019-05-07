"Мост Кличко" в Киеве: швейцарские архитекторы говорят о незаконном использовании их проекта

Между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве достраивают вело-пешеходный мостовой переход, который намерены торжественно открыть ко дню Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая.

Чем резонансный проект?

Строительство моста начали в конце 2018-го. В начале 2019-го в ЮНЕСКО городской власти Киева рекомендовали воздержаться от любых строительных работ в этом месте, поскольку их ведут недалеко от защитной зоны собора Святой Софии Киевской, которая входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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Строительство вело-пешеходного моста в Киеве: смотрите видео

В мае 2019-го, когда строительные работы уже были на финальной стадии швейцарские архитекторы из компании Leuppi & Schafroth Architekten заявили, что концепция для "моста Кличко" взяли из их конкурсного проекта, за который им так и не заплатили, пишут "Наши деньги" .

Представительница компании Стефани Шафрот заметила, что нынешний проект некоторыми деталями отличается от предложенного ими варианта. Однако, по словам архитектора, базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из их проекта.

Проект швейцарских архитекторов

В компании Leuppi & Schafroth отметили, что выигранные на конкурсе деньги, которые обещали выплатить в течение месяца после объявления результатов конкурса в мае 2013 им так и не были выплачены.

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Что интересно, первое место за лучший переход мостового перехода тогда так никому и не присудили. Зато были объявлены две вторые премии, которые, кроме проекта швейцарцев, получил еще проект из Испании.

В апреле 2017 года со швейцарскими архитекторами связались представители Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и выразили желание реализовать их проект.

После серии писем и видеоконференц-связи с группой из КГГА наши запланированные расходы были раскритикованы как высокие. Предложение, которое мы сделали, чтобы продать права на строительство нашего проекта, также было отклонено как слишком дорогое,

– говорит Стефани Шафрот.

По словам архитектора, после августа 2017 года с ними никто не контактировал и до сих пор им не заплатили ни копейки.

Оценка стоимости моста по проекту Leuppi & Schafroth составляла чуть более 6 миллионов швейцарских франков или долларов. Нынешняя стоимость "моста Кличко" составляет примерно 10 миллионов швейцарских франков или долларов (более 260 млн грн).



Визуализация проекта, по которому строили "мост Кличко" в Киеве

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