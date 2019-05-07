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      "Мост Кличко" в Киеве: швейцарские архитекторы говорят о незаконном использовании их проекта

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      Скандал с "мостом Кличко" в Киеве
      Скандал с "мостом Кличко" в Киеве / Коллаж 24 канала

      Между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве достраивают вело-пешеходный мостовой переход, который намерены торжественно открыть ко дню Киева, который отмечают в последнее воскресенье мая.

      Чем резонансный проект?

      Строительство моста начали в конце 2018-го. В начале 2019-го в ЮНЕСКО городской власти Киева рекомендовали воздержаться от любых строительных работ в этом месте, поскольку их ведут недалеко от защитной зоны собора Святой Софии Киевской, которая входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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      Строительство вело-пешеходного моста в Киеве: смотрите видео

      В мае 2019-го, когда строительные работы уже были на финальной стадии швейцарские архитекторы из компании Leuppi & Schafroth Architekten заявили, что концепция для "моста Кличко" взяли из их конкурсного проекта, за который им так и не заплатили, пишут "Наши деньги" .

      Представительница компании Стефани Шафрот заметила, что нынешний проект некоторыми деталями отличается от предложенного ими варианта. Однако, по словам архитектора, базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из их проекта.

      міст Кличка Київ швейцарські архітектори

      Проект швейцарских архитекторов

      В компании Leuppi & Schafroth отметили, что выигранные на конкурсе деньги, которые обещали выплатить в течение месяца после объявления результатов конкурса в мае 2013 им так и не были выплачены.

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      Что интересно, первое место за лучший переход мостового перехода тогда так никому и не присудили. Зато были объявлены две вторые премии, которые, кроме проекта швейцарцев, получил еще проект из Испании.

      В апреле 2017 года со швейцарскими архитекторами связались представители Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и выразили желание реализовать их проект.

      После серии писем и видеоконференц-связи с группой из КГГА наши запланированные расходы были раскритикованы как высокие. Предложение, которое мы сделали, чтобы продать права на строительство нашего проекта, также было отклонено как слишком дорогое,
      – говорит Стефани Шафрот.

      По словам архитектора, после августа 2017 года с ними никто не контактировал и до сих пор им не заплатили ни копейки.

      Оценка стоимости моста по проекту Leuppi & Schafroth составляла чуть более 6 миллионов швейцарских франков или долларов. Нынешняя стоимость "моста Кличко" составляет примерно 10 миллионов швейцарских франков или долларов (более 260 млн грн).

      Проект мосту Кличка Київ будівництво
      Визуализация проекта, по которому строили "мост Кличко" в Киеве

      В начале мая вырубка деревьев для будущей застройки в Протасовом Яру вызвала немалое сопротивление у киевлян. Читайте об этом больше в материале: Застройка Протасова Яра в Киеве: что об этом нужно знать.

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      Теги: Строительство Новости недвижимости Украины Архитектура Новости Киева Скандальные застройки Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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