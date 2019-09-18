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      Мужчина угрожает взорвать мост Метро в Киеве: онлайн-трансляция с места события

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      Мост Метро, ​​Киев – онлайн трансляция – смотреть онлайн 18.09.2019
      Мужчина угрожает взорвать мост Метро в Киеве / Фото из Facebook

      В Киеве 42-летний Алексей Белько угрожает взорвать мост "Метро" и уже сделал несколько выстрелов в воздух из автомата. Вероятно, мужчина готовит теракт. На месте инцидента присутствуют все подразделения спецслужб, снайперы и бронированная техника.

      Место инцидента вблизи моста полностью окружено нацгвардейцами, пожарными, полицейскими, дополнительными силами спецназа КОРД, группой снайперов и тому подобное.

      Важно: В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро

      Известно, что Белько ехал по мосту на машине Opel белого цвета, а затем остановился и вышел на дорогу. Он пригрозил взорвать все вокруг, поэтому полиция рассматривает версию теракта.

      Правоохранители даже запустили дрон, просто Белько начал стрелять из автомата в воздух.

      Сейчас по мосту движется бронированная военная техника. Продолжается спецоперация полиции.

      Алексей Белько угрожает взорвать мост "Метро" в Киеве: видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Минировании моста в Киеве Оружие
      Источник: 24 канал
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