Мужчина угрожает взорвать мост Метро в Киеве: онлайн-трансляция с места события

В Киеве 42-летний Алексей Белько угрожает взорвать мост "Метро" и уже сделал несколько выстрелов в воздух из автомата. Вероятно, мужчина готовит теракт. На месте инцидента присутствуют все подразделения спецслужб, снайперы и бронированная техника.

Место инцидента вблизи моста полностью окружено нацгвардейцами, пожарными, полицейскими, дополнительными силами спецназа КОРД, группой снайперов и тому подобное.

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Известно, что Белько ехал по мосту на машине Opel белого цвета, а затем остановился и вышел на дорогу. Он пригрозил взорвать все вокруг, поэтому полиция рассматривает версию теракта.

Правоохранители даже запустили дрон, просто Белько начал стрелять из автомата в воздух.

Сейчас по мосту движется бронированная военная техника. Продолжается спецоперация полиции.

Алексей Белько угрожает взорвать мост "Метро" в Киеве: видео