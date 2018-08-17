Шулявский мост закрывают на ремонт: как изменится движение транспорта

С 18 августа один из главных путепроводов Киева Шулявский мост закрывают на реконструкцию. Его будут ремонтировать почти полтора года.

Долгожданная реконструкция Шулявского моста начнется в субботу, 18 августа, в 6 утра. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

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В Департаменте транспортной инфраструктуры предупреждают, что на транспортной развязке на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана перекроются съезды именно с улицы Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на улицу Александра Довженко.

Для удобства водителей организовали два пути объезда:

ул. Борщаговская – Воздухофлотский проспект – Воздухофлотский путепровод;

ул. Зоологическая – ул. Дегтяревская – ул. Александра Довженко.

Шулявский мост закрывают на реконструкцию 18 августа

Из-за закрытия на ремонт Шулявского моста также будут внесены изменения в движение общественного транспорта.

Автобус №2 будет курсировать по такой схеме: от ул. Булгакова до станции метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: просп. Победы – ул. Шолуденко – ул. Борщаговская – ул. Гарматная – бульвар Вацлава Гавела, далее – по постоянной схеме.

Шулявский мост закрывают на ремонт 18 августа: изменение в движении общественного транспорта

Ранее в КГГА сообщали, что примерный срок реконструкции Шулявского моста – 17 месяцев.

С 1 августа на капитальный ремонт закроют также улицу Леонтовича в центре Киева.