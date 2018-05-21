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"Мост в никуда": в Меджлисе объяснили, почему Россия просчиталась с Крымским мостом

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Крымский мост – это дорога в тупик
Крымский мост – это дорога в тупик / most.life

Крымский мост, который соединил аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, станет для оккупантов дорогой "в глухой тупик", несмотря на бешеную сумму, потраченную на его сооружение.

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в эфире ObozTV.

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"Начиналось все с небольшой суммы, и потом очень часто появлялась информация, что стоимость Крымского моста увеличивается. Здесь очень велика коррупционная составляющая, так же, как и в любых дорожных работах, в строительстве мостов откаты очень большие. Тем более, строил друг Путина (олигарх Аркадий Ротенберг – "24")", – рассказал Умеров.

Заместитель главы Меджлиса добавил, что Крымский мост – это "практически мост в никуда, мост в глухой тупик", ведь с оккупированного полуострова "дороги в сторону Херсона практически нет".

Экономически этот мост вряд ли в ближайшее время оправдает себя. Его строили скорее всего не из экономических соображений, а из чисто политических. Ну и конечно с целью извлечения крупных средств из бюджета,
– считает представитель Меджлиса.

Подытоживая, Умеров отметил, что туристам, которые будут ехать из России на автомобилях "станет немного легче доехать до Крыма, но Крым их с распростертыми объятиями не ждет, там сейчас цены выше, чем в Москве".

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский мост"? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, следовательно, он будет "самым длинным в России". Полностью завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики Коррупция Деньги Крымский мост
Источник: 24 Канал
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