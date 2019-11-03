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      Мост в Станице Луганской: сделан еще один существенный шаг к его полному восстановлению

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      В Станице Луганской завершили укладку металлоконструкций моста
      В Станице Луганской завершили укладку металлоконструкций моста / Луганская ОГА

      В Станице Луганской уже завершили укладывать металлоконструкции моста через реку Северский Донец. Расположится он вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

      Как сообщили в Луганской Областной государственной администрации, 3 ноября работники компании Укртрансмост закончили укладку конструкций основной части моста.

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      Также рабочие провели сварочные работы на металлических конструкциях моста.

      Заметим, что монтаж второй металлоконструкции моста начался 2 ноября. Первую металлоконструкцию – диафрагму – смонтировали еще 31 октября. Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик положительно оценил ремонтные работы, которые продолжаются в поселке.

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      Что известно о мосте в Станице Луганской?В Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец. После завершения разведения сил и средств в этом районе, которое состоялось 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следующим шагом будет восстановление моста, правда произойдет это после того, как вражеские позиции сместятся.

      Разминирование территории возле моста завершили аж 22 августа. А причина этому – отсутствие гарантий безопасности со стороны боевиков. Кроме того, оккупанты долгое время не подпускали к мосту украинских рабочих и строителей. В конце концов в начале сентября соответствующие работы все же начались. Также украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения возле моста, однако оккупанты отказались это делать. Согласно указу Зеленского, открыть мост должны 27 ноября. Пока же местные жители могут пользоваться временным деревянным мостом, на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская", который окончательно свели 4 октября. Также возле моста установили автобусные остановки.

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      3 ноября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Операция Объединенных сил Новости Луганска Война на Донбассе
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