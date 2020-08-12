На мосту в Киеве у маршрутки отлетело колесо и разбило машины – видео
На Северном мосту в Киеве утром 11 августа во время интенсивного движения у маршрутки сломалась задняя ось. Она вылетела вместе с колесом на проезжую часть и побила проезжавшее мимо авто.
Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции Киева, в ДТП никто не пострадал. Обошлось повреждениями автомобилей.
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На кадрах с камеры наблюдения, которые обнародовала полиция, видно: колесо отлетело влево в соседний ряд. Оно миновало грузовик и ударилось в бок зеленого Renault Kangoo, затем отлетело по той же траектории назад.
Наконец ударилось об отбойник и легло на дороге.
Как колесо отлетело от маршрутки на Северном мосту – смотрите видео
На водителя маршрутки составили протокол по статье 124 – совершение ДТП.