На Северном мосту в Киеве утром 11 августа во время интенсивного движения у маршрутки сломалась задняя ось. Она вылетела вместе с колесом на проезжую часть и побила проезжавшее мимо авто.

Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции Киева, в ДТП никто не пострадал. Обошлось повреждениями автомобилей.

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На кадрах с камеры наблюдения, которые обнародовала полиция, видно: колесо отлетело влево в соседний ряд. Оно миновало грузовик и ударилось в бок зеленого Renault Kangoo, затем отлетело по той же траектории назад.

Наконец ударилось об отбойник и легло на дороге.

Как колесо отлетело от маршрутки на Северном мосту – смотрите видео

На водителя маршрутки составили протокол по статье 124 – совершение ДТП.

Обратите внимание! В Украине за последние полгода зафиксировали более 72 тысяч ДТП. В них погибли 1 482 человека. О причинах трагической статистики читайте по ссылке.