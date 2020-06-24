В столице 24 июня прорвало магистральный трубопровод на мосту Патона. Похожий инцидент был в марте, тогда без отопления и горячей воды остались около 200 домов Киева.

На видео видно, что вода активно выливается в реку, сообщает dtp.kiev.ua. По словам очевидицы, поток усилился за полчаса вдвое. Обратите внимание Пострадавшим от взрыва на Позняках выплатят компенсации: кто и какую сумму получит Девушка уверяет, что аварийная бригада уже проинформирована об инциденте. В Киеве на мосту Патона прорвало трубопровод: видео Расположение моста Патона в Киеве: карта Прорывы теплотрасс в Киеве: что известно 13 января 2020 года в Киеве на улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы. Тогда всю улицу залило кипятком, а также первый этаж ТРЦ.

В течение нескольких дней после этого инцидента прорывы теплосетей произошли еще в 3 местах Киева.

Уже в марте 2020 года на мосту Патона в Киеве произошел прорыв теплотрассы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Однако без отопления и горячей воды остались около 200 домов в микрорайонах "Русановка" и "Березняки".

Ремонтные работы тогда длились 1 день.