Удобное смарт-кольцо Motiv Ring теперь поддерживается на Android: обзор, характеристики и цена

Смарт-кольцо Motiv Ring отныне имеет поддержку на Android-смартфонах. И среди множества интеллектуальных устройств, облегчающих жизнь современного человека он выделяется своим дизайном.

Motiv Ring – это устройство в виде широкого кольца из металла с набором датчиков, которые фиксируют физиологические показатели пользователя. Так, гаджет может отслеживать частоту сердечных сокращений и вести учет физической активности носителя. Сейчас в планах разработчиков ввести в устройство датчик, который определяет качество сна, и добавить новые полезные функции.

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Дизайн и характеристики Motiv Ring

Кольцо Motiv изготовлено из титана (серого цвета или цвета розового золота), именно это делает его таким легким и стильным. Эта обработка получила большую популярность, потому что прекрасно сочетается с любым образом. Фитнес-трекер Motiv Ring всего 8 миллиметров в ширину. Он выполняет все те же функции что и другие трекеры: считывает сердечный ритм, считает шаги, режимы сна и бодрствования, количество сожженных калорий. Гаджет поставляется в семи размерах.



Удобное смарт-кольцо Motiv Ring

Кольцо должно выдерживать повседневную деятельность, включая погружение под воду на глубину до 165 футов, а также взаимодействие с большинством бытовых моющих средств. Повреждения при контакте с твердыми поверхностями (например, при подъеме штанги) могут возникнуть, но они являются чисто косметическими и не влияют на работу устройства,

– сообщают разработчики Motiv Ring.

На передней панели кольца расположен черный индикатор, он извещает о том, что устройству необходима подзарядка. Аккумулятор Motiv действительно работает три дня, заявленных производителем, и заряжается в течение 90 минут.

Смарт-кольцо Motiv Ring выполняет функции полноценного фитнес-трекера

В кольцо встроен акселерометр, оптический датчик сердечного ритма, литиево-ионный аккумулятор, который позволяет работать от трех до пяти дней в автономном режиме. Также гаджет имеет водонепроницаемую поверхность. Motiv Ring работает совместно со смартфоном, куда он и отсылает полученные данные. Вместе с кольцом в комплект входит USB магнитный брелок и USB-зарядное устройство.

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Поддержка Motiv Ring

Теперь владельцы смарт-кольца Motiv Ring смогут синхронизировать свои устройства не только с гаджетами на базе iOS, но и с техникой, что работает на Android. Также разработчики интегрировали систему с голосовым ассистентом Alexa, что позволяет узнать о собранной Motiv Ring статистике с помощью устной речи той же Amazon Echo.

Смарт-кольцо Motiv Ring получило поддержку смартфонов на Android

Во время бета-тестирования в список Android-устройств, которые поддерживают смарт-кольцо, добавились Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, Samsung Galaxy Note 5.

Цена Motiv Ring

Смарт-кольцо Motiv Ring можно приобрести за 199 долларов (около 5300 гривен). Стоит отметить, что перед отправкой готового смарт-кольца производитель высылает комплект для примерки, чтобы удостовериться в правильности размера.

Презентация Motiv Ring – смотрите видео