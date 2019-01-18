Мотивируют ли соцсети заняться спортом

Одни люди убеждены, что соцсети плохо влияют на производительность и мотивацию заняться спортом, поэтому время от времени ограничивают себя в таком общении. Канадские ученые из Университета Западного Онтарио на эту тему провели исследование.

Они решили исследовать соцсеть Facebook. Ученые отмечают, что 23% всех пользователей составляют студенты. Статистика свидетельствует, что 32% из них проводят на сайте больше четырех часов в день.

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Ученые опросили 24 студентов о том, как Facebook может мотивировать людей, может ли он создавать связи между ними. Кроме того, 19 из этих студентов приняли участие в фокус-группах, которые изучают опыт использования социальной сети, связанный с физическими упражнениями, и его предполагаемую роль в мотивации.

Результаты исследования показали, что создание благоприятных условий для физической активности в Facebook может быть успешной возможностью для занятий спортом, пишет ScienceDirect.

Ученые утверждают, что соцсеть может повлиять на повышение качества и количества наших тренировок, через создание связей с другими людьми. А это повышает мотивацию. Другими словами, человек подстраивается под общую модель поведения. Если в ленте новостей человек будет видеть других пользователей, которые мотивируют на занятие спортом, то это может повлиять на поведение.



Лента соцсетей может мотивировать человека заняться спортом

Однако существует множество сценариев, когда подобные социальные взаимодействия будут вести к обратным результатам. Такие явления, как негативные комментарии о вашем поведении или попытке выполнения упражнений, а также социальное сравнение с тренировками других не в свою пользу, могут привести к ощущению оторванности от других, что, в свою очередь, негативно влияет на мотивацию заниматься.

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