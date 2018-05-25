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Мотивы нападения на Стерненко исключительно политические, это заказная работа, – активист

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У Сергея Стерненко до сих пор нет охраны
У Сергея Стерненко до сих пор нет охраны / 24 канал

Нападение на Сергея Стерненко заказное, а один из нападавших даже не знал его лично. Об этом 24 каналу рассказал член президиума НОО "Неравнодушные" Юрий Бею.

"Людям очень нужны были деньги. Поэтому они и напали на Сергея под его домом. Это заказная работа, потому что нападающий, который остался живым, говорит, что не знал Сергея лично. Это инсайдерская информация", – говорит Бею.

По словам активиста, на Стерненко нападают не впервые, потому что политикам, которые сидят на верхушке власти в Одессе, не выгодно, чтобы существовали люди с обостренным чувством справедливости и активной жизненной позицией.

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Бею выдвигает несколько версий относительно возможных заказчиков нападения.

"Почти каждый месяц в Одессе происходит громкое дело. Недавно мы мешали одесскому бизнесмену Галантернику, который, работая в тандеме с Трухановым, хотел забрать часть городского сада. Возможно, это их рук дело. Другая версия – возможно, это кент Эдика Панченко, который находится в СИЗО за попытку изнасилования девушки. Потому что мы активно поддерживали сторону обвинения", – говорит Бею.

Он сообщил, что состояние пострадавшего активиста удовлетворительное. Однако, он может потерять сознание в любую минуту, ибо потерял слишком много крови.

Сегодня еще не говорили, потому что весь день его допрашивают следователи. Вчера виделись перед операционной. Сказал, что все будет хорошо,
– говорит активист.

Он сообщил, что у Стерненко нет охраны. Несмотря на то, что после первого же нападения Сергей писал заявления в правоохранительные органы, чтобы ее выделили. Но безрезультатно.

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"Я считаю это цинизмом: на человека нападают трижды, а полицейские до сих пор не видят причины для его охраны", – завершил Бею.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. В итоге мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших, однако другому удалось убежать. Впоследствии его задержали.

Это уже третье нападение на Сергея Стерненка, который произошел в этом году. Так, 7 февраля у дома активиста на него набросился неизвестный, в результате чего общественный деятель получил многочисленные побои. По его словам, это была "месть за его активную общественную позицию со стороны мэра Одессы Труханова".

А уже 1 мая в Стерненко стреляли. Тогда нападавший выстрелил в область шеи сзади из пистолета, а затем, во время задержания стрелял по свидетелях инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стерненко

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Одессы Сергей Стерненко
Источник: 24 канал
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