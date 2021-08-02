Пережил клиническую смерть: чудом спасли мотоциклиста из Харьковщины

2 августа 2021 , 22:03
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Источник:

Центр экстренной медицинской помощи Харьковщины

На Харьковщине медики скорой 31 июля чудом спасли мотоциклиста, который сильно пострадал в аварии. У него на время остановилось сердце.

К этому привели травмы, которые пострадавший получил во время падения с мотоцикла. Медики отметили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Как его вернули к жизни

  • В аварию попал 39-летний житель Лозовского района.
  • В скорую об аварии сообщили в 20: 11.
  • По прибытию медики сразу начали проводить реанимационные мероприятия.
  • Впоследствии им удалось восстановить работу сердца.
  • После этого мотоциклиста с тяжелыми травмами госпитализировали.
  • В сообщении медики также призвали не садиться за руль навеселе.


Медики, спасшие мотоциклиста / Фото Центр экстренной медицинской помощи Харьковщины

Обратите внимание! 23 июня во Львове произошла жуткая авария мотоцикла и грузовика MAN. Мотоциклист получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Поэтому он сразу погиб.


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Автор: Олександр Марчак