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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка

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Авария в Киеве
Авария в Киеве / "Киев Оперативный"

В Киеве на улице Газопроводной мотоциклист насмерть сбил 30-летнюю женщину, которая вышла из Берковецкого кладбища.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

В сообщении говорится, что женщина недавно на этом кладбище похоронила ребенка и ходила принести цветы к могиле.

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Мотоциклист на Kawasaki сбил женщину, когда та переходила дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода. От мощного удара женщина-пешеход погибла на месте.

Также пострадал и сам водитель, его пассажирка и еще один человек-пешеход. Их госпитализировали.

 

Теги: Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
Источник: 24 канал
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