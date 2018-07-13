Мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка
В Киеве на улице Газопроводной мотоциклист насмерть сбил 30-летнюю женщину, которая вышла из Берковецкого кладбища.
Об этом пишет "Киев Оперативный".
В сообщении говорится, что женщина недавно на этом кладбище похоронила ребенка и ходила принести цветы к могиле.
Читайте также: Под Львовом случилась ужасная смертельное ДТП: фото
Мотоциклист на Kawasaki сбил женщину, когда та переходила дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода. От мощного удара женщина-пешеход погибла на месте.
Также пострадал и сам водитель, его пассажирка и еще один человек-пешеход. Их госпитализировали.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине27 июня , 14:37
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы23 апреля , 16:10
Наличный курс валют 17 апреля: доллар незначительно упал17 апреля , 20:19
Безопасны ли торговые центры в Украине26 марта , 23:38
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто2421 февраля , 15:00