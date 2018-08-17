Мотоциклист расстрелял водителя автобуса в Киеве: появилось видео резонансного конфликта

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, которым удалось зафиксировать конфликт, переросший в стрельбу между мотоциклистом и водителем автобуса в Киеве.

Видео опубликовано на Facebook-странице сообщества "Киев Оперативный".

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Инцидент произошел примерно в полдень 16 августа на улице Щербаковский в Киеве.

Мотоциклист и водитель рейсового автобуса не поделили между собой дорогу, и словесная перепалка сначала переросла в стычку, а позже в стрельбу.

На видео видно, как байкер останавливается прямо перед автобусом, подходит к кабине водителя и начинает выяснять с ним отношения.

Водитель автобуса выходит из транспорта, и они с байкером начинают драться и толкаться. Очевидцы останавливаются, чтобы узнать, что случилось, кое-кто даже пытается разнять горе-драчунов.

В полиции подтвердили, что мотоциклист стрелял в водителя автобуса из травматического оружия и выпустил в него около 10 пуль.