"Мотор Сич" отменила часть рейсов: когда планируют возобновить
Авиакомпания "Мотор Сич" отменила некоторые регулярные рейсы. Из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса пока не будет авиасообщения между Запорожьем и Киевом и Запорожьем и Минском.
О точной дате возобновления полетов на данных маршрутах сообщат дополнительно, говорится на сайте компании.
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По предварительной информации, рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля 2020 года.
А полеты по маршрутам Киев – Запорожье каждую субботу и Запорожье – Киев каждое воскресенье отменили на период с 20 июня по 24 октября.
К изменению в графике регулярных авиаперевозок прибегли из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.
Отмена рейсов украинских авиаперевозчиков
- Авиакомпания МАУ приостановила продажу билетов на большинство рейсов до 1 августа 2020 года.
- Также не продает билеты на большинство рейсов до 15 июля и SkyUp. Исключениями являются направления в Грузию, Албанию и Болгарию.
Восстановление авиаперелетов в Украине: основное
- С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.
- Готовы принять украинцев сейчас только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.
- Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".
- Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.
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