Авиакомпания "Мотор Сич" отменила некоторые регулярные рейсы. Из-за сложной ситуации с эпидемией коронавируса пока не будет авиасообщения между Запорожьем и Киевом и Запорожьем и Минском.

О точной дате возобновления полетов на данных маршрутах сообщат дополнительно, говорится на сайте компании.

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По предварительной информации, рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля 2020 года.

А полеты по маршрутам Киев – Запорожье каждую субботу и Запорожье – Киев каждое воскресенье отменили на период с 20 июня по 24 октября.

К изменению в графике регулярных авиаперевозок прибегли из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

Обратите внимание! Ранее авиакомпания "Мотор Сич" анонсировала возобновление регулярных рейсов с 15 июня по направлениям Запорожье – Киев и Киев – Запорожье, а 1 июля по маршруту Запорожье – Минск и Минск – Запорожье.

Отмена рейсов украинских авиаперевозчиков

Восстановление авиаперелетов в Украине: основное

С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Готовы принять украинцев сейчас только в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.

Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".

Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.



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