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      "Мотор" одержал вторую победу в гандбольной Лиге чемпионов

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      Сильнейший гандбольный клуб "Мотор" в матче Лиги чемпионов сумел переиграть действующего обладателя серебряных медалей этого турнира "Нант".

      Более того сделали это запорожцы на паркете соперников.

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      Практически всю дистанцию поединка ни одной из команд не удавалось оторваться больше, чем на три балла.

      Всего же за семь минут до завершения матча счет и вовсе был равным – 22:22. Но вот эти решающие мгновения куда лучше удались как раз украинцам 27:23. Благодаря победе "Мотор" наконец-то покинул последнюю строчку группы B и еще сохраняет вполне реальные шансы на то, чтобы пробиться в стадию плей-офф.

      Напомним, 4 ноября запорожский "Мотор", несмотря на яркую игру Айденаса Малашинскаса, который забросил 10 мячей и отдал множество результативных передач, не смог избежать поражения от словенского "Целье" в 6-м туре Лиги чемпионов.

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      Теги: Гандбол Спорт
      Источник: 24 канал
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