"Мотор" потерпел очередное поражение в гандбольной Лиге чемпионов
Запорожский "Мотор" несмотря на яркую игру Айденаса Малашинскаса, который забросил 10 мячей и отдал множество результативных передач, не смог избежать поражения от словенского "Целье" в 6-м туре Лиги чемпионов.
Ключевой в поражении запорожской команды стала первая половина встречи. "Целье" обыграло "Мотор" с разницей в четыре мяча, что украинской команде было трудно отыграть.
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Вторую половину встречи запорожцы провели лучше. Однако и в ней одержать победу не удалось.
Следующий матч в Лиге чемпионов для "Мотора" будет домашним – запорожцы 11 ноября примут "Нант".
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Источник: 24 Канал
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