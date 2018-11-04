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      "Мотор" потерпел очередное поражение в гандбольной Лиге чемпионов

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      "Мотор" потерпел очередное поражение в Лиге чемпионов
      "Мотор" потерпел очередное поражение в Лиге чемпионов / handball.motorsich.com

      Запорожский "Мотор" несмотря на яркую игру Айденаса Малашинскаса, который забросил 10 мячей и отдал множество результативных передач, не смог избежать поражения от словенского "Целье" в 6-м туре Лиги чемпионов.

      Ключевой в поражении запорожской команды стала первая половина встречи. "Целье" обыграло "Мотор" с разницей в четыре мяча, что украинской команде было трудно отыграть.

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      Вторую половину встречи запорожцы провели лучше. Однако и в ней одержать победу не удалось.

      Следующий матч в Лиге чемпионов для "Мотора" будет домашним – запорожцы 11 ноября примут "Нант".

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      Теги: Спорт Гандбол
      Источник: 24 Канал
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