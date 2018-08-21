"Мотор Сич" обвинили в "измене США в пользу Китая": в чем суть скандала и кому это выгодно

Недавно американское издание The Washington Times опубликовало статью, в которой Украину обвинили в "сотрудничестве с Китаем в обход интересов США".

Так, газета сообщила о поставках компанией "Мотор Сич" 20 двигателей для 12 китайских учебно-боевых самолетов JL-10 и призвала Вашингтон надавить на Киев для прекращения поставок украинских авиадвигателей для Пекина, ведь это способствует "укреплению обороноспособности стратегического противника США".

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Публикация получила огласку в американских и украинских СМИ, хотя к объективности ее автора и самого издания возникает много вопросов.

О чем подробно идет речь в статье?

Итак, Билл Гертц в своем материале "Украинские реактивные двигатели для Китая", опубликованном в The Washington Times, пишет, что Китай поставил на вооружение авианосец с 12 самолетами JL-10, оснащенными двигателями из Украины. Автор, ссылаясь на источники в китайской прессе и вооруженных силах США, отмечает, что соглашение о поставках двигателей было заключено с украинской компанией "Мотор Сич" еще в 2016 году. Тогда же состоялась поставка первых 20 двигателей, хотя, согласно договоренностям, их должно быть 250, а Китай обязался заплатить 380 миллионов долларов.



Китайский учебно-боевой самолет Hongdu L-15, принятый на вооружение ВВС КНР в 2013 году под обозначением JL-10

Журналист указывает, что "авиационные реактивные двигатели были главной слабостью для промышленности Китая в течение по крайней мере десятилетия. Чтобы решить проблему, Пекин купил украинские и российские двигатели для своих боевых самолетов после неудачной попытки изготовить их самостоятельно".

Информация о том, что Китай начинает использовать JL-10 с украинскими двигателями, якобы возмутила чиновников в США.

Критики говорят, что в администрации Дональда Трампа нужно надавить на Украину и заставить ее прекратить продажу авиадвигателей и других товаров военного назначения для Китая,

– говорится в статье.

Гертц даже приводит комментарий "эксперта" – бывшего советника комитета Сената по иностранным делам Уильяма Триплетта, который утверждает, что "Украина, получив 250 миллионов долларов военной помощи от Соединенных Штатов, одновременно предает интересы американских налогоплательщиков".

"Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой – бьют американские военно-морские силы ножом в спину", – цитирует журналист Триплетта.

В то же время WT не привела ни одного комментария производителя авиадвигателей или же представителей украинской власти.

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Кому это выгодно?

Зато руководство ПАО "Мотор Сич" не стало медлить со своим объяснением ситуации. В частности, в заявлении, опубликованном на портале города Запорожье 061.ua, украинское предприятие обвинило американскую газету The Washington Times в том, что она имеет связи с Россией.

"Мотор Сич" занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. По мнению компании, речь идет о недобросовестной конкуренции со стороны российской стороны, которая пытается лоббировать свои интересы через "сенсацию" в средствах массовой информации США.

На те же китайские авианосцы в случае разрыва контракта с "Мотор Сич" будут поставлены аналогичные российские двигатели АИ-222, а россияне, заняв нишу, освободившуюся на авиарынке Китая, будут этому безмерно рады. Только слепой не увидит за всей поднятой сегодня шумихой лоббирование интересов российских производителей,

– говорится в заявлении предприятия.

Кроме того, компания подчеркнула, что соглашение нельзя назвать "изменой" США, поскольку она никоим образом не влияет на боевые возможности ВВС КНР.

"Трудовой коллектив "Мотор Сич" выступает против манипуляции и давления на угоду ВПК России и требует от украинской власти защитить интересы отечественного производителя", – акцентируется в обращении компании.

Однако, по словам руководителя аналитического департамента инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александра Паращия, та же украинская власть не готова отстаивать позицию предприятия.

Мы разделяем мнение "Мотор Сич" о том, что прекращение поставок двигателей из Украины в Китай поможет только российским производителям двигателей и убьет украинскую промышленность. К сожалению, не похоже, что украинское правительство стремится защитить "Мотор Сич". Оно уже принял меры для предотвращения сделок компании с ее китайскими коллегами,

– констатировал аналитик.

"Атакуя Украину, - The Washington Times уничтожает свою репутацию"

Такое утверждение в своем блоге пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он называет статью американского издания "крайне неоднозначной", и замечает, что экс-советник Комитета Сената по иностранным вопросам Уильям Триплетт известен своей активной антикитайской позицией. К тому же, WT в публикации использует термин "враг" в отношении КНР, хотя эти две страны не находятся в состоянии войны (за исключением торговой), а сам Китай не обложен санкциями.

Блогер также напоминает о еще одном похожем случае со скандалом вокруг украинских двигателей, который разгорелся ровно год назад. Речь идет о публикации в The New York Times: в ней украинское госпредприятие "Южмаш" обвинили в потенциальном поставке двигателей для ядерных ракет Северной Кореи. Предположения, озвученные специалистом по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований Майклом Еллеманом, который в прошлом сотрудничал с российскими спецслужбами, до сих пор не доказаны. Зато "свежие" обвинения, предъявленные компании "Мотор Сич", связаны с новым военным бюджетом США на 2019 год, куда Вашингтон заложил 250 млн долларов на обороноспособность Украины, считает Коваленко.

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Относительно украинских двигателей, которые действительно поставлялись в КНР, то речь идет о двигателях ДВ-2, АИ-222-25 и АИ-222-25Ф производства "Мотор Сич". Вот только незадача – The Washington Times проснулось через 18 лет после начала совместной работы (2000 год) над Hongdu L-15 украинского ЗМКБ "Прогресс" и российского ОКБ "Яковлева" по контракту с китайской компанией Hongdu и через 8 лет после первого полета (2010 год) китайского самолета с форсированным двигателем АИ-222-25Ф. (...) Более того, в 2010 году началось производство этих самолетов, а в 2011-м китайская сторона заказала в "Мотор Сич" двигатели с форсажной камерой АИ-222-25Ф,

– объясняет аналитик.

Как утверждает Коваленко, точное количество произведенных боевых самолетов Hongdu L-15 остается неизвестным – данные разнятся от 24 до 80 единиц. Однако "The Washington Times" манипулирует информацией в попытке нанести удар по администрации президента США Дональда Трампа, не вдаваясь в подробности о том, насколько многолетним является этот проект, делает вывод блогер.