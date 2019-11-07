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      "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева во Львов и Одессу

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      "Мотор Сич" отменит рейсы из Киева в Одессу и Львов
      "Мотор Сич" отменит рейсы из Киева в Одессу и Львов / flymotorsich.com

      Авиакомпания "Мотор Сич" почти полностью прекратит полеты из Киева в Одессу и Львов. Зато сосредоточится на рейсах из Запорожья в Киев и Минск.

      Согласно информации авиакомпании на фейсбук, полеты из Международного аэропорта "Запорожье" в Киев будут выполняться дважды в день, в Минск – четыре раза в неделю.

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      До сих пор рейсы между Киевом и Одессой выполнялись дважды в день в будни и один раз в день в выходные дни. Из Киева во Львов и обратно авиакомпания летала один раз в день ежедневно.

      Рейсы из Киева в Одессу и Львов отменено с 9 ноября по 20 декабря. При этом количество рейсов из Запорожья в Киев и Минск удваивается, уточнили в авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина".

      Подробную информацию об изменении расписания в пресс-службе авиакомпании планируют обнародовать в ближайшее время.

      Что известно о "Мотор Сич"?Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ОАО "Мотор Сич" (Запорожье). Предприятие занимается разработкой, производством, ремонтом и сервисным обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

      Сейчас авиакомпания оперирует флотом из 9 самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность головного предприятия.

      Базовым аэропортом авиакомпании является "Международный аэропорт Запорожье".

      Заметим, украинский лоукостер SkyUp Airlines летом 2019 года начал осуществлять полеты Киев – Одесса, Одесса – Киев, а с конца октября авиационно соединил Киев и Львов. Цены на билеты стартуют от 508 гривен.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Новости Беларуси Минск Новости Львова Новости Запорожья SkyUp
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