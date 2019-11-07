"Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева во Львов и Одессу

Авиакомпания "Мотор Сич" почти полностью прекратит полеты из Киева в Одессу и Львов. Зато сосредоточится на рейсах из Запорожья в Киев и Минск.

Согласно информации авиакомпании на фейсбук, полеты из Международного аэропорта "Запорожье" в Киев будут выполняться дважды в день, в Минск – четыре раза в неделю.

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До сих пор рейсы между Киевом и Одессой выполнялись дважды в день в будни и один раз в день в выходные дни. Из Киева во Львов и обратно авиакомпания летала один раз в день ежедневно.

Рейсы из Киева в Одессу и Львов отменено с 9 ноября по 20 декабря. При этом количество рейсов из Запорожья в Киев и Минск удваивается, уточнили в авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина".

Подробную информацию об изменении расписания в пресс-службе авиакомпании планируют обнародовать в ближайшее время.

Что известно о "Мотор Сич"?Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ОАО "Мотор Сич" (Запорожье). Предприятие занимается разработкой, производством, ремонтом и сервисным обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.



Сейчас авиакомпания оперирует флотом из 9 самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность головного предприятия.



Базовым аэропортом авиакомпании является "Международный аэропорт Запорожье".

Заметим, украинский лоукостер SkyUp Airlines летом 2019 года начал осуществлять полеты Киев – Одесса, Одесса – Киев, а с конца октября авиационно соединил Киев и Львов. Цены на билеты стартуют от 508 гривен.