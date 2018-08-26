Мотор стал триумфатором турнира Кубок Днепра-2018

Чемпион Украины не признает авторитетов, по крайней мере, гандбольный. Запорожский Мотор стал триумфатором товарищеского турнира Кубок Днепра, в решающем матче одолев один из сильнейших клубов Европы Виве Кельце.

Поляки, которые в 2016 году выигрывали Лигу чемпионов, были откровенным фаворитом поединка с Мотором по мнению букмекеров. Но похоже запорожцам забыли рассказать, что они должны быть аутсайдерами. Лишь раз в первом тайме, хозяева немного отпустили именитых соперников в отрыв.

Читайте также: Зинченко может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико"

Однако быстро ликвидировали гандикап, а впоследствии и забрали инициативу себе. Мотор в хорошем настроении завершает подготовку к официальному старту сезона. Уже в сентябре запорожцам играть в элитном раунде Лиги чемпионов.