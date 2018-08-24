"Мотор" стартовал с победы на своей новой домашней арене "Юность"
Запорожский "Мотор" пришел не с пустыми руками на двойной день рождения. Праздник Украины и открытие арены "Юность" наш гандбольный флагман украсил победой.
В международном турнире Кубка Днепра "Мотору" противостоял десятикратный чемпион Беларуси "СКА-Минск", который попытался испортить настроение хозяевам.
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После провального первого тайма – 11:19 – гости мощно начали вторую часть матча, забросив семь мячей подряд.
"Мотор", впрочем, мигом оправился и снова пошел в отрыв, доведя встречу к уверенной виктории – 35:30.
В субботу, 25 августа, запорожская команда померится силами с венгерским "Пик Сегед".
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Источник: 24 канал
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