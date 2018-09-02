"Мотор" выиграл четвертый подряд Суперкубок Украины

"Мотор" в матче-открытии нового гандбольного сезона обыграл ЗТР и выиграл четвертый подряд Суперкубок Украины по гандболу.

Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе, и, несмотря на лидирование подопечных Патрика Ромбеля, номинальные гости, которые играли без лидера своей атаки, отставали на 2-3 мяча (15:17). Однако, вторая половина окончательно расставила все на свои места, позволив "Мотору" довести победу до разницы в шесть голов.

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Стоит отметить, что эта победа стала для "Мотора" четвертой в Суперкубке за четыре года существования трофея.

Напомним, "Мотор" будет представлять Украину в гандбольной Лиге чемпионов. Свой первый матч в этом сезоне запорожцы проведут дома, 12 сентября, против "Пари Сен-Жермен".

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