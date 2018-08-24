Motorola готовится перевыпустить популярный телефон: фото

С начала прошлого года в сети ходят слухи о перезапуске "лягушки" Motorola RAZR V3, однако только сейчас появились первые подробности о предстоящем гаджете. В одной из патентных заявок производителя описывается устройство, которое напоминает знаменитый телефон середины 2000 лет. Судя по данным, пользователей ожидает не обычное обновление старого гаджета, а абсолютное перевоплощение.

Об этом сообщает Phone Arena.

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На представленных в патенте изображениях показан смартфон вытянутой формы, который можно складывать пополам, прямо как "лягушки из нулевых". Так как современные технологии пока не позволяют составить дисплей полностью пополам, то в месте его изгиба будет образовываться небольшое свободное пространство.

Motorola выпустит обновленный телефон RAZR V3

Стоит понимать, что представленные в патенте изображения часто призваны отразить общую концепцию устройства, поэтому в реальности оно может выглядеть иначе. Например, можно ожидать тонких рамок вокруг дисплея и наличия других современных технологий вроде двойной камеры.

Motorola RAZR V3 будет иметь дисплей, который згинатиметься

Представители Lenovo, которой принадлежит мобильный бренд Motorola, уже неоднократно подтверждали разработку переиздания Motorola RAZR V3, но сроки его выхода держатся в секрете.

Motorola RAZR V3 изготовят за новыми трендами

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