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Смартфон Motorola P30 представили официально: характеристики и цена

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Motorola P30 представили официально
Motorola P30 представили официально / Фото из открытых источников

Компания Motorola официально представила свой новый смартфон P30. Смартфон получил 6,2-дюймовый экран с соотношением сторон 19: 9 и высоким разрешением. Вверху экрана можно заметить вырез в стиле iPhone X.

Об этом пишет itc.ua.

Характеристики Motorola P30

Новинка получила такой дизайн, который недавно появился в соцсетях. Он получил популярный вырез вверху экрана. Он оснащен I-экраном с диагональю 6,2 дюйма и соотношением сторон 19: 9 и разрешением 2246х1080 пикселей.

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Телефон работает на процессоре SoC Snapdragon 636 с 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти.

Motorola P30

Motorola P30 доступна в трех цветах

Сдвоенная камера размещена вертикально в левом углу корпуса. Основной модуль имеет разрешение 16 Мп, а вспомогательная – 5 Мп. Фронтальная камера имеет датчик с разрешением 12 Мп.

Сканер отпечатков пальцев в Motorola P30 размещен на задней панели. Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 4.0.

Устройство также поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.0. Есть приемник GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Motorola P30

Дизайн Motorola P30 напоминает iPhone X

Емкость аккумулятора Motorola P30 – 3000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Цена Motorola P30

Доступно три цвета смартфона: черный, белый и градиентный. Так, версия с 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 300 долларов (8100 гривен), а модификация с 128 ГБ хранилища оценена в 360 долларов (9 700 гривен). Новинка поступит в продажу 15 сентября.

Motorola P30

Младшая версия Motorola P30 обойдется в 300 долларов

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Теги: Техно Смартфоны Обзоры Motorola
Источник: 24 Канал
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